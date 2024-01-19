Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyelerimizde çok daha yüksek oyla hizmetleri sürdürmek istiyoruz

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yalova Kapalı Spor Salonu'nda AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Yerel seçime ilişkin mesajlar veren, CHP ve DEM Parti'ye yönelik eleştirilerde de bulunan Erdoğan, "31 Mart'ta son oyununuzu oynuyorsunuz." dedi.

"Bizim ittifakımız tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet altında birleşenlerin ittifakıdır." diye konuşan Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak AK Parti ve MHP'li belediyemizde çok daha yüksek oyla hizmetleri sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



7 Ocak'ta 26 büyükşehir ve ilimizle beraber Yalova Belediye Başkan adayımızı açıklamıştık. Dün de kalan 48 büyükşehirimizin ve ilimizin adaylarını milletimize takdim ettik. Böylece Cumhur İttifakı ortağımız MHP'nin adaylarını destekleyeceğimiz 7 şehrimizle birlikte 81 ildeki adaylarımızı belirlemiş oldu.



Yeniden aday gösterdiğimiz mevcut belediye başkanımız Mustafa Tutuk'a başarılar diliyorum. 31 Mart'a kadar gece gündüz çalışmaya var mıyız? Mustafa kardeşimizi en yüksek oy oranıyla sandıktan çıkartmadan hiçbirimize durmak dinlenmek yok.



Yalova 1999 depreminde en çok yara alan şehirlerimizden biridir. Yalova küllerinden yeniden doğarak bir yenilenme yaşadı. 31 Mart akşamı Türkiye Yüzyılı belediyeciliğine girişi Yalovalı kardeşlerimizle yaşayacağız. Amacımız hükümet ve belediye ele ele vererek Yalova'yı Türkiye Yüzyılına hazırlamaktır.

CHP VE DEM PARTİ'YE YÖNELİK ELEŞTİRİLER



Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetimizdir.

Bizim ittifakımız tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet altında birleşenlerin ittifakıdır. CHP gibi istismar siyaseti yapanların sonu DEM gibi bölücü emeller peşinde koşan partilerin elinde oyuncak olmaktır.

"ÇOK DAHA YÜKSEK OYLA HİZMETLERİMİZİ SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"



Cumhur İttifakı olarak AK Parti ve MHP'li belediyemizde çok daha yüksek oyla hizmetleri sürdürmek istiyoruz.

Teröre karşı en etkili silahımız olan SİHA'lardan rahatsız olanlar bunlar. Sınır ötesi harekatlarımızdan rahatsız oluyorlar.

14 Mayıs seçimlerinde sırf kendilerine oy vermediler diye depremzedelerimize en aşağılık hareketleri savurmuşlardı. Bugün de aynı kepazeliği yaşını başını almaış kadınlara ve görevlerini yapmaya çalışan gazetecilere sergiliyorlar.

"31 MART'TA SON OYUNUZU OYNUYORSUNUZ"



Ey CHP, Sizin gidecek yeriniz yok. 31 Mart'ta son oyununuzu oynuyorsunuz. Yalova, 31 Mart'a kadar durmadan usanmadan sandıklarını patlatarak burada bir destan yazacak.

CHP ve DEM'e yönelik eleştirilerimizin sebebi de sömürgecilerin ve emperyalistlerin değirmenlerine su taşımaya kalkmalarıdır. Vesayet dediğimiz güç odakları kalkınmamıza engel olmak için her yola başvurdu. Oyunları boza boza bugüne geldik.

"31 MART'TAKİ SEÇİMLERDEN ALNIMIZIN AKIYLA ÇIKACAĞIZ"

Her seçim, Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesinde yeni bir sayfayı temsil ediyor.

31 Mart'taki sandık imtihanından da alnımızın akıyla çıkacağız. 2028'e kadar tüm vaktimizi tüm enerjimizi Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirme imkanı bulacağız.