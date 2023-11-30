Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ne katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti.

Dubai'de yapılacak zirvede katılımcılara hitap edecek Erdoğan, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede attığı adımları ve hedefleri anlatacak. Zirve kapsamında, Erdoğan'ın bir dizi ikili görüşme yapması, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile biraraya gelmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde başta Gazze'deki son durum ve iklim değişikliyle mücadele politikaları olmak üzere pek çok konu var.

