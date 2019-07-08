Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç’i kabul etti.
Swissotel'de basına kapalı gerçekleşen kabul, 40 dakika sürdü.
Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, otele gelişinde kendisini bekleyen vatandaşları selamlayarak bazıları ile fotoğraf çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te
Anadolu AjansıTürkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç’i kabul etti.