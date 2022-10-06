Cumhurbaşkanı Erdoğan Çekya'ya gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantısına katılmak için bugün Çekya'ya gidecek. Erdoğan'ın Prag'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la da görüşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çekya'ya gidecek

Avrupa Siyasi Topluluğu'nun ilk toplantısı 'nın başkenti Prag'da gerçekleştirilecek. Toplantıya Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin yanı sıra 'nin de aralarında bulunduğu 17 ülke katılacak.

Toplantıda Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan temsil edecek.

Ziyaret çerçevesinde ülke lideriyle baş başa görüşme yapması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan ile de bir araya gelmesi planlandı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de görüşecek.

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