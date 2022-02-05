Cumhurbaşkanı Erdoğan corona virüse yakalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalandı.

''OMİCRON VARYANTI OLAN HASTALIĞI HAFİF GEÇİRİYORUZ''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bugün hafif belirtiler üzerine eşi Emine Erdoğan ile birlikte test yaptırdıklarını ve sonucun pozitif çıktığını belirtti.



Görevinin başında olduğunu ve çalışmalarına evden devam ettiğini kaydeden Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz.''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte İstanbul Kısıklı'daki evinde izolasyona girdi.

BAKAN KOCA'DAN, ERDOĞAN ÇİFTİNİN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin sağlık durumlarının çalışmalarını aksatmayacak kadar iyi olduğunu açıkladı.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

''Omicron varyantının hızla yayıldığı bu dönemde, hafif belirtiler üzerine Sayın Cumhurbaşkanımız ve değerli eşleri Emine Erdoğan için yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Sağlık durumları çalışmalarını aksatmayacak kadar iyi. Kendilerine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum.''

Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz.



Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 5, 2022

EMİNE ERDOĞAN: ANCA BERABER, KANCA BERABER

Emine Erdoğan da corona virüs testinin pozitif çıkmasıyla ilgili sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı.

Erdoğan'ın mesajını alıntılayan Emine Erdoğan, ''Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz'' ifadesine yer verdi.

Anca beraber, kanca beraber 😊

İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz. https://t.co/XGeBAXnMhl — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) February 5, 2022

SİYASİLERDEN ''GEÇMİŞ OLSUN'' MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, corona virüse yakalandığını duyurmasının ardından siyasilerden art arda geçmiş olsun mesajları geldi.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop "Kovid-19 testi pozitif çıkan Sayın Cumhurbaşkanı'mızı aradım. Kendilerine ve eşi saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'ye geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Cenabıhakk'tan kendilerine ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum'' mesajını paylaştı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Covid-19 sürecini evinde eşi Emine Erdoğan'la beraber geçireceklerini belirterek "Sağlık durumu gayet iyi, bir sıkıntı yok. Gelmiş geçmiş olsun diyoruz" diye konuştu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Değerli Hanımefendi’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şifa dileklerimiz ve dualarımızla'' dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Allah’ın izniyle birçok virüsü alt ettiğiniz gibi bu virüsü de birkaç güne alt edeceksiniz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da "Dualarımız sizinle efendim" paylaşımıyla geçmiş olsun dileğinde bulundu.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanı ve muhterem eşine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cenab-ı Allah'ın şifalar vermesini temenni ediyorum'' açıklamasını yaptı. Bahçeli, Erdoğan'ı telefonla arayarak da geçmiş olsun dileğini iletti.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum'' mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun mesajı için CHP lideri Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, ''Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum'' dedi.

BBP, DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi genel başkanlarından da geçmiş olsun mesajları geldi.

ZELENSKİ'DEN ''GEÇMİŞ OLSUN'' MESAJI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için ''Geçmiş olsun'' mesajı paylaştı.



Zelenski, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve eşi Sayın Emine Erdoğan’ın Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasını eşim Olena ile üzüntüyle öğrendik. Arkadaşlarımız Tayyip Bey ve Emine Hanım'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.''



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski'nin mesajını da paylaşarak, "Kıymetli dostum, bu güzel mesajınız için şahsım ve eşim adına en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlere, ailenize ve Ukrayna halkına selamlarımı iletiyorum" dedi.

