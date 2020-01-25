Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İstanbul'daki programını iptal etti.

Erdoğan'ın uçağı kısa bir süre önce Elazığ'a indi. Erdoğan deprem bölgesinde incelemelerde bulunacak.

Depremin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı. Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:



"Elazığ’da meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremde vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik.



Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, çalışmaları yakından takip etiğimizin bilinmesini istiyorum. Başta AFAD, Kızılay ve Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla Milletimizin yanındayız. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum."



