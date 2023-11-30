Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai'ye gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM İklim Zirvesi'ne katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Erdoğan'ın zirve kapsamında konuşma yapması, liderlerle ikili görüşmelerde bulunması da bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai'ye gitti

Cumhurbaşkanı 'nin Dubai kentinde düzenlenecek olan BM İklim Zirvesi'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede katılımcılara hitap ederek 'nin iklim değişikliğiyle mücadelede attığı adımları ve hedeflerini anlatması bekleniyor.

Dünyanın dört bir yanından liderlerin katılacağı zirve kapsamında, Erdoğan'ın bir dizi ikili görüşme yapması, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Japonya Başbakanı Fumio Kishida'yla bir araya gelmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde başta Gazze'deki son durum ve iklim değişikliyle mücadele politikaları olmak üzere pek çok konu var.

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