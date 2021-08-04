Cumhurbaşkanı Erdoğan: 16 uçak var, bugün gelenlerle bu 20'ye çıktı

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de orman yangınlarında büyük artış yaşandı, burada siyasete yer olmamalı.

8 gün içinde 187 yangın çıktı. Bu yangınlardan şu anda 15 yangın devam ediyor ve bunların bir kısmı kontrol altında.

Şu anda 16 uçak var, bugün gelenlerle bu 20'ye çıktı. Bunun yanında 51 helikopter var. Hep bunlar devrede, çalışıyor. Rusya bize 3 tane uçak, 4 tane helikopter gönderdi. Burada niye uçak yok, niye helikopterler yok, filan gibi bir yalan terörü estiriliyor.

Yangınla mücadeleyi sürdürüyoruz, kaçamak yapmak yok ve üzerine üzerine gidiyoruz.

Yerleşim bölgelerindeki yangın vesairelerin sorumluluğu kimin? O da oradaki büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır.