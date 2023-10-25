Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas terör örgütü değil, mücahitler grubu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.



Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Filistin meselesine insan penceresinden baktık. İnsanı insan yapan kadim değerlerini savunduk. 7 Ekim'den bu yana elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz. 8 uçak dolusu insani yardım gönderdik. 25 sağlık personelimizi Mısır'a sevk ettik. Kim yaparsa yapsın, İsrailli siviller dahil sivilleri hedef alan eylemleri mazur görmeyeceğimizi ifade ettik. İsrail devletiyle sorunumuz yok. Devlet yerine örgüt gibi hareket etme tarzını tasvip etmiyoruz. Filistin davamıza sahip çıkacağız.



İsrail’in Gazze’ye saldırılarında ölenlerin neredeyse yarısı çocuk. Bu tablo bile amacın taammüden insanlık suçu işlemeye yönelik vahşet olduğunu gösteriyor. Sadece çocukları öldürmek için gece gündüz şehirleri bombalayan, bu insanlık dışı eylemi sürdüren başka bir devlet ve ordu bulamazsınız. Buradan İsrail ve dünyaya sesleniyorum. Toplantılar yapıyorlar. Tüm dünya Hamas'ı bri terör örgütü olarak görüyor. Ey İsrail sen bir örgüt olabilirsin, Batı'nın sana borcu çok ama Türkiye'nin sana borcu yok.



"İSRAİL'E GİTMEYECEĞİZ"

Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatanını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur. Davos'ta söylemiştim, 'Siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz' demiştim. O günden bu yana Davos'a bir daha gitmedim. Hayatımda bir kere bu Netanyahu denilen adamın elini sıktım. İyi niyetimiz vardı, suistimal edildi. İsrail'e gitme projemiz vardı, gitmeyeceğiz. İyi niyetimizi bunlar suistimal ettiler. Bulutların üzerinden ölüm kusan ve çocukları öldürenlere 'Bir zamanlar siz de böyle koşmuştunuz, çocuklara kıymayın' diyoruz.

"SALDIRILAR AKIL HASTALIĞINA DELALET"

Ey İsrail, bu kafayla bir yere gidemezsin. Yanına ABD'yi de al, Batı'yı da al bir yere gidemezsin. Bütün mesele adil bir dünyanın kurulmasından geçer. Çocukların anne babalarının anne babaların çocuklarının naaşlarına sarıldığı bir dünyada kimse huzurla uyuyamaz. Kimse böyle bir dünyada kendini güvende göremez. Gazze'ye yönelik saldırılar akıl hastalığına delalet eden bir haldir. Biz yer yüzünde ırkçılık yapmamış tek halkız. Bunu en iyi Yahudi toplumu bilir. Yahudilerin yaşayıp da antisemitizm ortaya çıkmamış tek devlet biziz. İsrail'in arkasındaki kimse bu iddiada bulunamaz. Hahamları dahil.

"DERHAL ATEŞKES İLAN EDİLMELİ"

Lafa gelince demokratlığı kimseye bırakmayanların faşist yüzlerini ibretle izliyoruz. Ülkemizin kapılarının açık olduğunu belirtmek istiyorum. Ukrayna'daki kayıplar için dünyayı ayağa kaldıranların Gazze konusunda sessiz kalması riyakarlıktır. Hem İsrail'e hem destekleyenlere sesleniyorum, Gazze'de masumlar öldürüldükçe, bölgemize gönderilen hiçbir gemi, yapılan hiçbir siyasi şov barış getirmeyecektir. İsrail güvenliği bölgesindeki komşularında aramalıdır. Bugün sırtını dayayarak efelendiği güçler yarın gittiğinde İsrail halkının güven, merhamet arayacağı ilk yer 500 yıl önceki gibi Türkiye olacaktır. Eller tetikten çekilmeli, derhal ateşkes ilan edilmelidir.

GARANTÖRLÜK TEKLİFİ

Akıl ve vicdan sahibi diğer tüm ülkeleri, İsrail devletinin aklıselime dönmesi için Netanyahu hükümetine baskı kurmaya davet ediyorum.Kuruluş amacı Kudüs’ün mahremiyetini, Filistin davasını savunmak olan İslam İşbirliği Teşkilatından hiç değilse bu defa, misyonuna yakışır etkinlik bekliyoruz. İnsani, siyasi, askeri varlığımızla Filistin tarafının garantörlerinden biri olmaya hazırız. İrade sahibi ülkeleri teklifimizi değerlendirmeye davet ediyoruz. Ülke ve millet olarak hakikati haykırmaya; diplomatik, gerekirse askeri tüm yolları devreye sokmaya devam edeceğiz.

Çocukların hunharca öldürülmesinin hiçe sayıldığı bir yapıyı kimse ciddiye almaz. BM'nin içine düştüğü bu acziyet görüntüsünden derin üzüntü duyuyoruz.

28 Ekim'de sadece Türk bayrağı ve Filistin bayrağının olduğu, parti bayrağının olmadığı bir miting düzenleyeceğiz. Bütün vatandaşlarımızı mitinge davet ediyoruz. İstanbul'da yapacağımız büyük Filistin mitingine kadar bu ateşin sönmesini umut ediyoruz.

"DEPREM FELAKETİ ÖNCELİĞİMİZ"



50 binden fazla insanımızı kaybettiğimiz felaketi her zaman gündemimizin ilk sırasında tutacağız. Durup dinlenmeden çalışacağız. Bütçe önceliğimiz depremde yıkılan şehirlerimizin ayağa kaldırılmasıdır.

Çalışanlarımız ve emeklilerimiz başta olmak üzere hayat sıkıntısını ortadan kaldıracak çözümleri de geride bırakmıyoruz. Enflasyonla çok yönlü bir mücadele içerisindeyiz. Alınan önlemlerin günlük hayata yansımasını görmek biraz vakit alıyor.

Önümüzdeki dönemde çok daha fazlasını milletimize kazandırmak bizim namus borcumuzdur. Gelip geçici sıkıntıların kazanımlarımızın üstünü örtmesine ve insanlarımızı karamsarlığa itmesine izin vermeyeceğiz.

YEREL SEÇİM MESAJI

Mahalli idareler seçimlerinde bir kez daha çok güçlü şekilde milletimizin gönlüne girmemiz gerekiyor. Muhalefetin elinde ızdırap çeken belediyeleri gerçek belediyecilikle tanıştıracağız. Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla beraber bir kez daha bu başarıyı göstereceğiz. Meclis grubumuzun her konuda olduğu gibi mahalli seçim çalışmalarında da partimizin lokomotifi olmayı sürdüreceğine inanıyorum.

"ORDUMUZ DESTAN YAZMAYI SÜRDÜRÜYOR"

Terörle mücadele bir diğer daimi gündemimiz ve önceliğimizdir. Kahraman ordumuz sınırlarımızda ve ötesinde destan yazmayı sürdürüyor. Tehdidi kaynağında yok etmeye yönelik güvenlik konseptimizi sürekli geliştiriyoruz. Tezkereye destek veren parti ve milletvekillerine teşekkür ediyorum. Tezkerenin kabulü ve yürürlüğe girmesiyle terörle mücadele daha da güç kazandı.

"TEZKEREYE HAYIR DİYENİ TARİH AFFETMEYECEK"

Tarih, tezkereye hayır diyerek teröristlere can suyu olanları da affetmeyecektir. Sadece parlamento değil parlamento dışındaki kurumlar içerisinde bunlara destek verenleri de tarih affetmeyecektir. Operasyonlarla terör örgütleri üzerinden kurulmak istenen projeleri çökertecek, teröristlerin başını ezeceğiz. Sırf Türkiye'ye rahatsızlık verdiği için kendi topraklarında faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarını koruyanların da bir gün hakikatı göreceklerini umuyoruz."