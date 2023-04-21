Kentsel dönüşümde "yarısı bizden" kampanyası

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa Meydanı'nda, Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Kentsel dönüşüm projelerine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:



"Ülke genelinde yeni bir seferberlik başlatıyoruz. İstanbul ilk sırada yer alıyor. 39 ilçede 220 bin binadaki 1,5 milyon bağımsız bölüm risk altındadır. 6 Şubat depremlerinin verdiği mesajı dikkate alarak çok daha büyük dönüşüm projesi başlatıyoruz. 3 ayrı projeyi hızla hayata geçirmek. Avrupa yakasında 500 bin konut yapmak. İkincisi Asya'daki rezerv alanda 500 bin konut. Üçüncüsü mevcut yerleşim yerlerinde 500 bin konutu yerinde dönüştürmek. En az 6 milyon İstanbulluyu güvenli yuvalara kavuşturmak olacağız.

"YARISI BİZDEN" KAMPANYASI

İlk müjdem kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyasıdır. Dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız. Yüzde 10'u peşin kalanı 10 yıl vadeli olarak borç ödenebilecek.Yüzde 10'u peşin ödenen 750 binlik borçlanma için 5625 lira taksit, 900 bin lira için 6750 lira taksit olacak. Cebinde birikmiş parası olmayan vatandaş bile katkıyla uygun şartlarda borçlanacak.

Evini kendisi dönüştürmek isteyenlere de 0,74 faiz oranıyla 1 milyon 250 bin lira kredi imkanı sağlıyoruz.

İSTANBUL'DA KİRA YARDIMI ARTIRILDI

İstanbul'da kira yardım tutarını 3 bin 500 liradan 5 bin liraya yükseltiyoruz."

"FAİZ YÜKSELEMEZ, DÜŞECEK"

Erdoğan'ın konuşmasından diğer öne çıkanlar şöyle:



"Bugün bayram namazını Ayasofya'da kıldık. Cuma namazını da Sultanahmet Camii'nde kıldık. İlk bir ay boyunca doğalgazın ücretsiz olacağının müjdesini milletimizle paylaşarak erken bir bayram yaşattık. Bugün ise kentsel dönüşüm müjdelerimizle adeta iki bayramı bir arada yaşayacağız.



Bu 7'li masa Karadeniz Gazı için "Hani nerede?" diyorlardı. Yahu Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna burada denizin altına doğal gaz boruları yerleştirildi. Bunu da görmedin mi? Doğalgaz ne zamandır Filyos'ta yanoıyor. Görmedin mi? Bunların gözleri var görmez, kulakları var duymaz.



Eser ve hizmet şölenleriyle milletimize yaşatıtğımız bayramları önümüzdeki günlerde de sürdüreceğiz.



Milletimizin günlük hayatında bazı sıkıntılar olabilir. Aldığımız tedbirlerle en aza indirme gayretindeyiz.



Bir toplu iğne bile üretmezken bu ülke şimdi İHA, SİHA, Bayraktar, Kızıl Elma, TCG Anadolu'yu üretiyoruz.



Önümüzdeki engelleri nasıl kaldırdıysak, enflasyon meselesini de bu yıl sonuna kadar kontrol altına almış, önümüzdeki yıl tamamen çözmüş olacağız. Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez, Türkiye'de faiz düşecek."