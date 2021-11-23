Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'cüler ile bölücü örgüt elebaşlarının iadesinde dayanışma bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 89. Interpol Genel Kurul Toplantısı'na mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bilhassa FETÖ'cü firariler ile bölücü örgüt elebaşlarının ülkemize iadesi hususunda güçlü dayanışma bekliyoruz" dedi.

Haberler 23.11.2021 - 10:42 | Son Güncelleme : 23.11.2021 - 10:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'cüler ile bölücü örgüt elebaşlarının iadesinde dayanışma bekliyoruz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bilhassa FETÖ'cü firariler ile bölücü örgüt elebaşlarının ülkemize iadesi hususunda güçlü dayanışma bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) 89. Genel Kurul Toplantısı'na gönderdiği video mesajında, geçen sene planlanan toplantıyı küresel corona virüs salgını sebebiyle ertelemek durumunda kaldıklarını anımsattı.

Salgın şartlarının hafiflemesiyle katılımcıları 'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, toplantının ülkeler, halklar ve tüm insanlık için hayırlı olmasını diledi. Erdoğan, corona virüs salgınında hayatını kaybeden Interpol mensuplarına taziyelerini sundu.

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