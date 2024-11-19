Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM Güvenlik Konseyi iflas etti
G20 Zirvesi kapsamında Brezilya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekti. Savaşlar, doğal felaketler ve zulümler karşısında uluslararası kuruluşların iflas ettiğini, bunun en başında da BM Güvenlik Konseyi'nin geldiğini söyleyen Erdoğan, "Güvenlik Konseyi sadece 5 daimi üyenin çıkarlarını önceleyen elitist yapıya dönüşmüştür. Her zaman ifade ettiğim gibi dünya 5'ten büyüktür" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya'nın Rio De Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarını tamamlamasının ardından basın toplantısı düzenledi.
Savaşlar, doğal felaketler ve zulümler karşısında uluslararası kuruluşlar iflas etiğini belirten Erdoğan, "Bunun en başında BM Güvenlik Konseyi geliyor. Güvenlik Konseyi 193 ülkenin hak, hukuk kaygılarını gözetmek yerine sadece 5 daimi üyenin çıkarlarını önceleyen ve bu 5 ülkeye hizmet eden elitist yapıya dönüşmüştür. Her zaman ifade ettiğim gibi dünya 5'ten büyüktür" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
"Türkiye'nin kimseyi geride bırakmama şiarıyla yürüttüğü insani yardım faaliyetlerine dikkat çektim.
Türkiye, Gazze ve Lübnan'a en çok yardımı ulaştıran ülkelerden birisi.
"BM GÜVENLİK KONSEYİ İFLAS ETTİ"
İnsanlığın vicdanını sızlatan savaşlar, doğal felaketler ve zulümler karşısında uluslararası kuruluşların iflasına tanıklık ediyoruz. Bu kuruluşların en başında temel görevi küresel istikrarı ve barışı korumak olan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi geliyor.
BM Güvenlik Konseyi, BM üyesi 193 ülkenin hak, hukuk kaygılarını gözetmek yerine sadece 5 daimi üyenin çıkarlarını önceleyen ve bu 5 ülkeye hizmet eden elitist bir yapıya dönüşmüştür.
Bunun günümüzün çoğulcu dünyasında hiçbir makul, mantıklı, tutarlı izahı olamaz. Her fırsatta ifade ettiğim gibi dünya beşten büyüktür.
"BU ZULME SESSİZ KALANLARI TARİH AFFETMEYECEK"
Batılı güçlerin desteğiyle İsrail'in bölgemizde estirdiği devlet terörünün insani maliyeti her geçen gün artmaktadır.
Her ne sebeple olursa olsun bu zulme, dozu giderek artan bu vahşete sessiz kalanları tarih affetmeyecektir.
Bizim sorunumuz, işgal ve istila politikasıyla coğrafyamızı kaosa ve istikrarsızlığa sürükleyenlerledir.
İsrail'e silah ve mühimmat sevkini durdurmayı talep eden mektubumuz bir BM belgesi olarak yayımlanmıştır.
Girişimlerimizin de neticesinde G20 liderler bildirgesinde Gazze'ye dair güçlü ifadeler yer aldı.
Türkiye taraflar arasında her türlü kolaylaştırıcı rolü üstlenmeye hazırdır.
Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınması bilhassa bu dönemde çok önemlidir.
YENİ AMERİKAN YÖNETİMİNE ÇAĞRI
Yeni Amerikan yönetiminin barışa giden yolda daha cesur, daha basiretli, daha destekleyici adımlar atmasını ümit ve arzu ediyorum.
İsrail'in zulmüne karşı dünya beklediğimiz tavrı henüz koymuş değil, Türkiye olarak dostlarımızla el ele vererek bu mücadelemizi aynen sürdürüyoruz.
Türkiye olarak tek başımıza da kalsak biz mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz.
Bölgemizdeki çatışmalar ve krizler çözüme kavuştukça Türk ekonomisindeki iyileşme daha da hızlanacak, Türkiye, hedeflerine doğru koşar adımlarla gidecektir.
TÜRKİYE BRICS'E ÜYE OLACAK MI?
Şu an itibariyle BRICS konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalar tamamlanınca gerekli olan cevabı BRICS başkanlığına vereceğiz.
ABD'NİN UKRAYNA'YA FÜZE İZNİ
Ukrayna'nın ABD füzelerini kullanması olumsuz etki yapar.
PUTİN'İN NÜKLEER TEHDİT İMZASI
Nükleer silahların kullanıldığı bir savaşın olumlu bir yanı vardır diyemeyiz. Rusya'nın attığı bu adım NATO yetkilileri tarafından düşünülmelidir, bu adım gözden geçirilmelidir.
Temenni ediyorum ki bir an önce kesin ateşkesi Ukrayna ve Rusya arasında da sağlarız ve dünyanın beklediği barışı da temin etmiş oluruz.
"İSRAİL İLE TİCARETİMİZİ KESTİK"
İsrail'le ticari ilişkileri kestik. Bazıları aksini iddia etse de bu ilişki bitirildi. İsrail Cumhurbaşkanı, İklim Zirvesi'ne gitmesiyle ilgili hava sahamızı kullanmasını müsaade etmedik. Biz artık tavrımızı Türkiye olarak koymaya mecburuz, koyacağız"
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