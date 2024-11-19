Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM Güvenlik Konseyi iflas etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya'nın Rio De Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarını tamamlamasının ardından basın toplantısı düzenledi.



Savaşlar, doğal felaketler ve zulümler karşısında uluslararası kuruluşlar iflas etiğini belirten Erdoğan, "Bunun en başında BM Güvenlik Konseyi geliyor. Güvenlik Konseyi 193 ülkenin hak, hukuk kaygılarını gözetmek yerine sadece 5 daimi üyenin çıkarlarını önceleyen ve bu 5 ülkeye hizmet eden elitist yapıya dönüşmüştür. Her zaman ifade ettiğim gibi dünya 5'ten büyüktür" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Türkiye'nin kimseyi geride bırakmama şiarıyla yürüttüğü insani yardım faaliyetlerine dikkat çektim.

Türkiye, Gazze ve Lübnan'a en çok yardımı ulaştıran ülkelerden birisi.

"BM GÜVENLİK KONSEYİ İFLAS ETTİ"

İnsanlığın vicdanını sızlatan savaşlar, doğal felaketler ve zulümler karşısında uluslararası kuruluşların iflasına tanıklık ediyoruz. Bu kuruluşların en başında temel görevi küresel istikrarı ve barışı korumak olan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi geliyor.

BM Güvenlik Konseyi, BM üyesi 193 ülkenin hak, hukuk kaygılarını gözetmek yerine sadece 5 daimi üyenin çıkarlarını önceleyen ve bu 5 ülkeye hizmet eden elitist bir yapıya dönüşmüştür.

Bunun günümüzün çoğulcu dünyasında hiçbir makul, mantıklı, tutarlı izahı olamaz. Her fırsatta ifade ettiğim gibi dünya beşten büyüktür.