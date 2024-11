Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM Güvenlik Konseyi iflas etti

Bunun günümüzün çoğulcu dünyasında hiçbir makul, mantıklı, tutarlı izahı olamaz. Her fırsatta ifade ettiğim gibi dünya beşten büyüktür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya 'nın Rio De Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarını tamamlamasının ardından basın toplantısı düzenledi. Savaşlar, doğal felaketler ve zulümler karşısında uluslararası kuruluşlar iflas etiğini belirten Erdoğan, "Bunun en başında BM Güvenlik Konseyi geliyor. Güvenlik Konseyi 193 ülkenin hak, hukuk kaygılarını gözetmek yerine sadece 5 daimi üyenin çıkarlarını önceleyen ve bu 5 ülkeye hizmet eden elitist yapıya dönüşmüştür. Her zaman ifade ettiğim gibi dünya 5'ten büyüktür" diye konuştu.

"BU ZULME SESSİZ KALANLARI TARİH AFFETMEYECEK"



Batılı güçlerin desteğiyle İsrail'in bölgemizde estirdiği devlet terörünün insani maliyeti her geçen gün artmaktadır.



Her ne sebeple olursa olsun bu zulme, dozu giderek artan bu vahşete sessiz kalanları tarih affetmeyecektir.



Bizim sorunumuz, işgal ve istila politikasıyla coğrafyamızı kaosa ve istikrarsızlığa sürükleyenlerledir.



İsrail'e silah ve mühimmat sevkini durdurmayı talep eden mektubumuz bir BM belgesi olarak yayımlanmıştır.



Girişimlerimizin de neticesinde G20 liderler bildirgesinde Gazze'ye dair güçlü ifadeler yer aldı.



Türkiye taraflar arasında her türlü kolaylaştırıcı rolü üstlenmeye hazırdır.



Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınması bilhassa bu dönemde çok önemlidir.



YENİ AMERİKAN YÖNETİMİNE ÇAĞRI



Yeni Amerikan yönetiminin barışa giden yolda daha cesur, daha basiretli, daha destekleyici adımlar atmasını ümit ve arzu ediyorum.



İsrail'in zulmüne karşı dünya beklediğimiz tavrı henüz koymuş değil, Türkiye olarak dostlarımızla el ele vererek bu mücadelemizi aynen sürdürüyoruz.



Türkiye olarak tek başımıza da kalsak biz mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz.



Bölgemizdeki çatışmalar ve krizler çözüme kavuştukça Türk ekonomisindeki iyileşme daha da hızlanacak, Türkiye, hedeflerine doğru koşar adımlarla gidecektir.