Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu: İstanbul son 5 yılda fetret devri yaşadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde dün “Gençlik Aşkıyla Yeniden İstanbul” programına katıldı.



Erdoğan burada gençlere yönelik bir konuşma yaptı, daha sonra soruları yanıtladı.

İstanbul’da gençlerle yüz yüze gerçekleştirdikleri bu programa, canlı bağlantıyla diğer 80 ildeki gençleri de misafir ettiklerini dile getiren Erdoğan, diğer şehirlerdeki gençlere de selamlarını ileterek, “Az önce gençlerimizi dinledik, demek ki oluyor ve biz yaptık. Onlar parlamentonun kapısını gençlerimize hep kapadılar ama biz kapıyı açtık. Bizimle birlikte yeni bir dünya ülkemizde kuruldu ve güç kazanarak devam ediyor.” diye konuştu.



Erdoğan, barışın, adaletin, kardeşliğin ve dayanışmanın hakim olduğu bir dünyayı görmenin herkese nasip olması temennisinde bulundu. Bunun için önce ellerindekilerin kıymetini bileceklerini, onlara sıkı sıkıya sarılacaklarını, sonra da arzu ettikleri dünyanın inşası için çok çalışacaklarını belirten Erdoğan, ülke ve millet olarak en büyük hazine olan İstanbul'un, bu mücadelenin de öncülüğünü yapacağına yürekten inandığını dile getirdi.



“TÜRKİYE’DE ÜYE SAYISI İTİBARIYLA BİZİMLE AŞIK ATACAK BİR PARTİ YOK”



Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere seslenerek, “Programlarımıza 'gençlik aşkıyla' diye başlıyoruz ya gerçekten gençlik aşkı başka bir şey. Gençlerimizle her buluşmamızda, onlardaki enerjiyi, heyecanı, coşkuyu, aşkı hissediyoruz. Sizlerin dinamizmi bizi de yeniliyor, güçlendiriyor.” ifadelerini kullandı.



Son 4 yıldaki 55’inci gençlik buluşmasında gençlerle bir araya geldiğini aktaran Erdoğan, “Biz, birileri gibi gençlerimizle sadece seçimden seçime, sadece sandık ufukta görününce bir araya gelmiyoruz. Kendimiz, gençlik hareketinde yetiştiğimiz gibi Türkiye'nin en büyük gençlik yapılanmasına sahip partisinin de genel başkanıyım. Partimizin sadece gençlik kollarının üye sayısı, bizden sonraki ikinci partinin toplam üye sayısından fazla.” diye konuştu.



Erdoğan, milletvekili Suat Pamukçu'nun Yeniden Refah Partisi'nden istifa edip AK Parti'ye katıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:



“Geçenlerde partimize malum bir katılım oldu. Suat Pamukçu kardeşimizin katılımını yaptık. Birisi de 'Suat Pamukçu katılsa ne olur? Bizim zaten 250 bin üyemiz var dedi. Ya Hu senin 250 bin üyen var da AK Parti'nin üye sayısından haberin var mı? 11 milyon 500 bin üyemiz var. Böyle acemilik olur mu? Söylediği şeye bak. Bir milletvekilinin bize katılımı neymiş, kendilerinin 250 bin üyesi varmış. Demek ki bu matematik de bilmiyor, çok acemi. Bizim sayımız 11 milyon 500 bin üye. Şu anda Türkiye'de üye sayısı itibarıyla bizimle aşık atacak bir parti yok, ana muhalefet de dahil. Hepsini topla bir çuvala koy bizimle aşık atamazlar.”



Şu anda parti yönetiminin tüm kademelerinden parlamentoya ve belediyelere kadar her konumda, gençlik kollarından yetişme arkadaşlarla çalıştıklarını belirten Erdoğan, “Çünkü bizim gençlik kollarımız, aynı zamanda ülkemizin en büyük siyaset okuludur. Böylesine büyük ve nitelikli bir gençlik hareketiyle birlikte çalışmaktan gurur duyuyoruz. Sağımda solumda işte gençler.” dedi.

