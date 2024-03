Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu: İstanbul son 5 yılda fetret devri yaşadı

“DEVRALACAĞINIZ EMANET ÇOK BÜYÜK”



Cumhurbaşkanı Erdoğan, her an, her vesileyle gençlerle olduklarını, bu tür programlarda hem gençlerle karşılıklı sohbet edip güzel vakit geçirdiklerini hem de onlar için yapacaklarının ipuçlarını topladıklarını söyledi.



Ziyaret ettikleri her şehirde gözlerinin önce gençleri aradığını kaydeden Erdoğan, programlarda gençlerin coşkulu seslerini duyamazsa mahzunlaştığını dile getirdi.



Türkiye Yüzyılı vizyonunu gençlere armağan ettiklerini anımsatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Kendimizi, artık sizin vaktinizin misafiri olarak gördüğümüzü her fırsatta altını çizerek tekrarlıyoruz. Ülkemizin ve milletimizin geleceğini, gönül huzuruyla sizlere emanet edeceğimiz günler çok uzak değildir. İşte her iki tarafımda gençler var. Bir bayan, bir bay. Bunun için gençlerimizle sohbetlerimizde, kendilerini maddi ve manevi her alanda en iyi şekilde yetiştirmeleri tavsiyesinde bulunuyoruz. Manevi derinlikle tamamlanmamış maddi bilgi, faydasız bir yük gibidir. Her ikisi bir arada olacak ki hem sizlere hem ailenize hem milletimize yüksek katma değere dönüşebilsin. Devralacağınız emanet çok büyüktür. Ülke yönetimiyle birlikte coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızın, binlerce yıla sari medeniyet birikimimizin ifadesi olan kutlu dava bayrağının nöbetini sizler üstleneceksiniz.”

“CUMHUR İTTİFAKI AÇIK ARA BİRİNCİLİĞİ GÖĞÜSLEYECEK”



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere seslenerek, şöyle konuştu:



“Unutmayınız, davası olmayanın sevdası da olmaz, aşkı da olmaz, vizyonu da olmaz. Bunu 14-28 Mayıs'ta hep birlikte gördük, yaşadık. Türkiye, bu seçimlerde büyük bir felaketin eşiğinden döndü. Gençlerimizin üzerinde en çok hesap yapılan seçimlerin başında 14-28 Mayıs seçimleri geliyordu. Aksi yöndeki tüm yönlendirme gayretlerine rağmen, bu seçimlerde ilk defa oy kullanan 5 milyon gencimizin yarısından fazlası bizi tercih etti. Saflarını Türkiye Yüzyılı'ndan yana belirleyen gençlerimizin her birine teşekkür ediyorum. Bu tablo, gençlerimize olan güvenimizi daha da güçlendirdi.”



Şimdi önlerinde yeni bir sınama olduğunu vurgulayan Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde yine gençlerin desteği ve katkısıyla sandıktan milli iradenin en güçlü şekilde çıkmasını sağlayacaklarını belirtti.



Erdoğan, “Büyükşehriyle, ilçeleriyle, belediye meclisleriyle sandıkların tamamında Cumhur İttifakı açık ara Allah'ın izniyle birinciliği göğüsleyecek. Ne diyoruz? Üçlü olsun, güçlü olsun.” dedi.



“ŞEFFAFLIKTAN BAHSEDENLERİN FOYASI HER GÜN BİRAZ DAHA ORTAYA ÇIKIYOR”



Cumhurbaşkanı Erdoğan, buna karşılık muhalefetin de boş durmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Sizlerin de takip ettiği gibi 14-28 Mayıs'taki sinsi oyunun bir benzerini, diğer bazı yerlerle birlikte İstanbul'da da tekrar kurdular. Balya balya dolarlar, balya balya avrolar, bu görüntülerinin ortada dolaştığı, hatta hatta ta Kandil'e kadar bunların gönderildiği bir dönemi yaşıyoruz. Rastgele konuşmuyorum, Kandil'e gidiyor ve gereği yapılıyor. Kimsenin itiraf edemediği gizli pazarlıkların döndüğü bir seçim süreci yaşıyoruz. Yıllardır ağızlarını her açtıklarında şeffaflıktan, dürüstlükten bahsedenlerin foyası, her gün biraz daha ortaya çıkıyor. Haftalardır, ne para kulelerinin makul ve mantıklı bir izahını yaptılar ne de gizli-kapaklı pazarlıkların arkasında neler olduğunu açıkladılar. Tutarsız, mantıksız, milletin, özellikle de siz gençlerin aklıyla alay eder ifadelerle bu skandalları gözlerden kaçırmaya kalkıştılar.”



Gençlerin üzerinden yapılan darbe güzellemelerini, gençlere yönelik hakaretleri ise milletin yüzü kızararak seyrettiğini anlatan Erdoğan, “Tüm bunlarla sadece kendilerini rezil etmekle kalmadılar, aynı zamanda Türk siyaseti de kirlendi. Siyaset kurumuna olan inancı sarstılar.” ifadesini kullandı.



“İSTANBUL SON 5 SENEDİR FETRET DEVRİ YAŞIYOR”



Erdoğan, İstanbul’un son 5 senedir bir fetret devri yaşadığını herkesin bildiğini söyleyerek, “Trafik başta olmak üzere her alanda İstanbul geriye gitti, irtifa kaybetti. Meydanlarda söz veren ama tutmadığı sözler hatırlatılınca 'Unuttum.' diyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Fatih'in emaneti bu aziz şehrin 5 yılını heba edenlere bir kez daha aynı fırsatı vermemek gerekiyor.” diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da büyükşehre, genç sayılabilecek bir kardeşlerini, Murat Kurum’u aday yaparak, gençlere olan güvenlerini gösterdiklerini dile getirdi.



İstanbul’u, depreme hazırlıktan ulaşım sorununun çözümüne her alanda Türkiye Yüzyılı belediyeciliğine hazırlamak istediklerini belirten Erdoğan, gerçek belediyecilik özlemi içindeki diğer şehirlerde de eser ve hizmet döneminin kapılarını aralamaları gerektiğini vurguladı.



Hepsinin ötesinde, belediyelerin kaynaklarını gençler için seferber etmeleri gerektiğinin altını çizen Erdoğan, giderek artan sayıda hizmete giren millet kütüphaneleri, gençlik merkezleri ve benzeri eserlerin her birinin adeta gençler için birer yaşam alanı olduğunu ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeni dönemde, önce gençlerimize verdikleri hizmetleri hakkıyla ifa edip edemedikleri gözüyle bakacağız, gençlerimizi ihmal edenleri biz de ihmal edeceğiz.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra gençlerin sorularını yanıtladı.



Erdoğan'a yöneltilen sorular ve yanıtları şöyle:



- İstanbul’a geldiğinizde özellikle gitmek istediğiniz bir yer var mı?



İstanbul’da eserlerimizle dinleniyoruz. Burada, İstanbul Kongre Merkezi’nde sık sık programlarımız oluyor. Bir de Atatürk Kültür Merkezi var. Atatürk Kültür Merkezi için maalesef bu malum camia, dediler ki; burasını yapamayacaklar. Ve biz Atatürk Kültür Merkezi’ni geçmişinden çok daha güzelini yaptık mı? Yaptık. Orada bütün eserler sergileniyor. Onları tabii izlemek için oradaki programlara katılıyoruz.



Murat Kurum kardeşimizin bakanlığı döneminde yapmış olduğu eserler var. Ne onlar? Millet bahçeleri… Ama Ekrem efendi o millet bahçelerini bilmez. Atatürk Havalimanı’nın içersinde millet bahçesine başlandı onu mahkemeye götürdü ve oranın yapım sürecini durdurdu.



Bizim bıraktığımız İstanbul aynen durmuyor. Çünkü bu zat İstanbul’a bir şey katmadı ki. Verdiği bir şey yok. Biz CHP’yi çöp, çukur, çamur olarak tanımladık. Şu anda yine aynı. Şöyle bir asfalt dök ya… Her taraf çukur. Ama inşallah pazar günü devran değişecek. İstanbullu bir 5 yıl daha bu adama İstanbul’u vermez. - CHP’de bulunan demokrasi açığının kapatılmasına yönelik onlara ne önerirsiniz?



Benim tavsiyem, pazar günü bunları bir daha dönmemek üzere sandığa gömmek. Vatandaşlarımızın İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de bunlara bir daha yol vermeyeceğine inanıyorum.



Ahmet Kaya ben cezaevine giderken, Kazlıçeşme’de son uğurlama programıma katılıp orada bu şarkılarını söyledi. Ve bir fikir insanı için böyle bir şeyin yapılması kabullenemez. Başbakanlığım döneminde, Türkiye’ye kabri kubur ile getirmek istedim. Ama olmadı.



- İstanbul’a ne yazık ki depremle ilgili hiçbir şey yapılmadığını görüyoruz. İBB, İstanbul’a 5 yılda depremle ilgili hiçbir şey yapamaz mıydı?



Her şeyden önce bir defa bizim kabinemizin içinde özellikle Murat Bey’in de daha önce görev yaptığı bakanlık tamamen bu işlere bakıyordu. Şimdi de Mehmet Özhaseki Bey o işlere bakıyor. Şu anda 11 vilayet tehdit altında. Bunların büyük çoğunluğu büyükşehir. Bütün bu büyükşehirlerimizde biz Mehmet Özhaseki Beyle, Murat Kurum Beyle bu çalışmaları yürüttük. Ama bunlar yapamazlar. Her şeyden önce dertli olacaksın. Şu anda İstanbul’daki zat dertli değil. Ne zaman afet olsa, bu beyefendi İstanbul’da değil. Bakıyorsunuz kayakta, istirahatte… Ama Murat Kurum öyle değil. Murat Kurum tamamiyle ilinde yatıyor, kalkıyor.



Gün geçmiyor ki yanan otobüslerden, metrobüslerden sıkıntı yaşamayalım. Ben belediyeyi CHP’den aldım. CHP’den aldığım zaman belediyenin otobüsler neydi biliyor musunuz? Macaristan’ın Ikarus otobüsleri vardı. Rezalet… İçine girdiğinizde pislikten geçilmiyordu. Hemen Mercedes’e geçtik.



- Önünüzde 4 yılı aşkın bir siyasi dönem var. Gençlerle yakın çalışmalarınıza devam edecek misiniz?



Bu makamda olayım olmayayım, partimin genel başkanı olduğum sürece gençlerin yanında olmaya devam edeceğim.