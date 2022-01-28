Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gülhane Camii'nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi yerleşkesinde yapılan Gülhane Camii'nin açılış törenine katıldı.



Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin içerisinde gerçekten muhteşem bir mescidin açılışını yaptıklarını belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.



Caminin yapımında Ziraat Katılım'ın ciddi bir emeği olduğuna dikkat çeken Erdoğan, bundan dolayı Ziraat Katılım'a da teşekkürlerini iletti.

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hakikaten burada Gülhane Üniversitesi'nin hastanesinin içinde böyle bir mabedin olması ve Sağlık Bilimleri Üniversitemizin tamamıyla manevi boyutunu inşallah güçlendiren bir eser olması bakımından çok önemli. Rabb'imiz ne buyuruyor, 'Kim benim için dünyada bir mescit inşa ederse ben de onlar için cennette bir beyt, saray inşa ederim' diyor.''



Camideki kız ve erkek öğrenciler için hazırlanmış çalışma mekanlarının gayet güzel olduğunu anlatan Erdoğan, "Bundan dolayı da işin mimari boyutuna özen gösterdiklerinden dolayı mimarından mühendisine, işçisine, yüklenici firmaya da çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Tekrar Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin içerisindeki bu güzel eserin Ankaralılara hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum" dedi.



Erdoğan, cuma namazını da yeni yapılan Gülhane Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından caminin açılışı dualarla yapıldı.