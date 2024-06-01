Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hava Kuvvetleri'nin yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava Kuvvetleri'nin 113'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hava Kuvvetleri'nin yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı , sosyal medya hesabından Türk Hava Kuvvetleri'nin 113'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladığı  bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan'ın paylaşımında, "Dünyanın ilk havacılık teşkilatlarından biri olan, Gök Vatan'ımızı kahramanca koruyan Türk Hava Kuvvetlerimizin 113. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Hava şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, görevini başarıyla sürdüren Hava Kuvvetleri mensuplarımıza selamlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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