Cumhurbaşkanı Erdoğan için doğum günü mesajları

Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte çektirdikleri bir fotoğrafı paylaşan Emine Erdoğan, "İyi ki Doğdun" ifadelerini kullandı.



Bir paylaşım da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. "Sen mahzun gönüllerin kabul olmuş duası, mazlumların sığınağı, yiğitlerin yoldaşısın" diyen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Gerçekleştirdiğin devrimleri hep birlikte yaşatacağız inşallah. Senin mücadelene ortak olmak evlatlarımıza bırakacağımız en güzel mirasımız" ifadelerini kullandı.



Kutlama mesajı yayımlayan isimler arasında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de yer aldı.