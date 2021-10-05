Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlçe veya il çapında bir kapanma kesinlikle düşünmüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu.

''ÜNİVERSİTELERİMİZDE EĞİTİM ÖĞRETİMİN KESİNTİSİZ SÜRMESİ KONUSUNDA KARARLIYIZ''

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''71 bin okulumuzun tamamı açık. Şu ana kadar iki okulumuzda karantina uygulamasına gidilmiştir. Vaka durumlarına göre bazı sınıflar karantinaya alınabilir ama okul, ilçe veya il çapında bir kapanma kesinlikle düşünmüyoruz. Salgın tehdidine karşı gereken tedbirleri almak suretiyle üniversitelerimizde eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi konusunda kararlıyız.

''DOKTORA MEZUNU SAYISINI ARTIRMAMIZ GEREKİYOR''

Doktoralı insan kaynağımız halen hedeflerimizin çok gerisinde. Doktora mezunu sayısını artırmamız gerekiyor. Artık gençlerimizin tekrar tekrar üniversite sınavına girmelerini gerektirmeyecek bir sistem kurmalıyız.



''BUNLAR ÜNİVERSİTELERİN İÇERİSİNE SIZMIŞ TERÖRİSTLERDİR''

(Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nün aracının önünün kesilmesi) Rektörünün arabasının üstüne çıkıp, orada tepinen öğrencilerin olduğu bir Türkiye'yi ben kabullenemiyorum. Bize böyle öğrenciler gerekmez. Öğrenci her şeyden önce irfanın ilmin kendisini güçlendirdiği insan olmalıdır. Böyle bir öğrenci olamaz. Bunlar olsa olsa üniversitelerin içerisine sızmış teröristlerdir.

''PARKLARDA, BANKLARIN ÜZERİNDE YATANLAR GEZİ'DEKİ GİBİ TERÖR ESTİREN TERÖRİSTLER''

Parklarda, bankların üzerinde sere serpe yatanlar bunlar öğrenci mi? Ne alakası var? Bunlar Gezi'de olduğu gibi buralarda terör estiren teröristler. Biz öğrenciye en büyük saygıyı duyan bir iktidarız.

ÖĞRENCİ YURDU AÇIKLAMASI

Türkiye, 1 milyonun üzerindeki yurt yatak kapasitesi ile açık ara, dünyada yükseköğretim öğrencilerine en fazla barınma imkanı sağlayan ülkedir. 110 binin üzerinde yeni yatağı öğrencilerimizin hizmetine sunacağız. Böylece artık yurt sorununu tamamen çözmüş olacağız. Gençlerimiz enerjilerini ve vakitlerini eğitim, öğretim için harcasın. Diğer tüm sıkıntıları çözmek bizim işimizdir, biz bunları çözeriz."

