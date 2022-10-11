Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüşecek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astana Zirvesi'ne katılarak burada Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Açıklama Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Astana'da bir araya geleceğini duyuran Lavrov, olası Putin'in ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesine de açık kapı bıraktı.

Rus Bakan, Ukrayna'da nükleer silah kullanılacağı endişelerine karşılık ise bu silahların savunma amaçlı olduğunu söyledi. Lavrov, Moskova'nın askeri doktrininin nükleer silahların sadece savunma amaçlı olarak kullanımasına izin verdiğini vurgulayarak nükleer gerilimi Washington'ın tırmandırdığını savundu.