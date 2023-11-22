Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bir terör devletidir

Cezayir-Türkiye İş Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dost ve kardeş ülke Cezayir'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Konuşmasının büyük bölümünü İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ayıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in bir terör devleti olduğunu söyledi. Erdoğan, "Bunu söylemekten çekinmeye gerek yok, bildiğimiz gerçek bu, vaka bu. Öyleyse bunun hakkını vermek lazım. Bu yapılan vahşet, soykırım sebebiyle de süratle Lahey Adalet Divanı'na gitmesi gerekir. Onun için şu anda binlerce avukat arkadaşımız çalışmalarını sürdürüyor ve İsrail Devleti'nin başta Binyamin Netanyahu olmak üzere buraya göndermek ve burada da bunların yargılanmasını sağlamamız gerekiyor." dedi.

Erdoğan konuşmasının devamında şunları söyledi:

"İSRAİL SENDE ATOM BOMBASI VAR"

"Yine bu süreçte İsrailli bakanlar tarafından varlığı inkar edilen nükleer silah ve atom bombası meselesinin de unutulmasına izin vermeyeceğiz. İsrail'in atom bombası var mı yok mu? Söyle, söyleyemez. Ama biz söylüyoruz. İsrail sende atom bombası var. Bunun da ilgili mercilere şikayetini yaptık, yapıyoruz. Türkiye dahil tüm bölgenin güvenliğini tehdit eden bu konuda hem Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi hem de Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu nezdinde girişimlerde bulunacağız."