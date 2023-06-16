Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul yerel hizmetler noktasında Fetret Devri'ne girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yandığı için restorasyona alınan Vaniköy Camii'nin açılışında konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Bu yangın sonrasında malum çevreler buranın yıkılarak ranta açılacağını iddia ettiler. Biz bunların hiçbirine kulak asmadık. Aslına uygun şekilde yeniden hayata kattığımız tarihi binalarla, İstanbul’la birlikte medeniyetimize de vefa borcumuzu ödüyoruz. 2002'den bu yana sadece Vakıflar Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla 5 bin 500 eserimizi restore ederek ihyasını gerçekleştirdik.



İstanbul sevgimizi birileri gibi sadece lafta bırakmıyoruz. İstanbul'a minnet borcumuzu, bu kadim şehrin tarihi ve kültürel dokusuna daha fazla sahip çıkarak ifa etmeye çalışıyoruz. Ecdad yadigarı nice eseri ihya ettik. Ayasofya Camii'ni 86 yıllık ayrılığın ardından tekrar ezanla buluşturduk. İstanbul'un birkaç senedir yerel hizmetler noktasında tekrar bir Fetret Devri'ne girdiğine üzülerek şahit oluyoruz. Önümüzdeki 9 ay süresinde inşallah İstanbul'u içinde sürüklendiği bu Fetret Devrin'den hep birlikte çıkaracağız.''



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