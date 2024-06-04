Cumhurbaşkanı Erdoğan: Katledilen sadece çocuklar değil, bebekler değil aynı zamanda insanlıktır

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 42 yıl önce Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 4 Haziran Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü'ne ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.



Erdoğan, "Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü’nde, 7 Ekim’den beri Gazze’de barbarca katledilen 15 binin üzerinde yavrumuzu hüzünle yâd ediyorum." dedi.



Katledilenin sadece çocuklar ve bebekler olmadığının altını çizen Erdoğan, insanlığın katledildiğini ifade edip "Maalesef dünya bu imtihanda sınıfta kalmıştır." diye konuştu.

"HAREKETE GEÇMEYE DAVET EDİYORUM"



"Bu özel günü ilan etmiş olan Birleşmiş Milletleri, Gazzeli masum çocukların aylardır bombalarla katledilmesine karşı artık somut bir adım atmaya, dünya 5’ten büyüktür anlayışıyla harekete geçmeye davet ediyorum." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:



"Tüm devletleri, Gazzeli çocuklarla birlikte insanlığın onurunu, haysiyetini de korumaya, kontrolden çıkan İsrail barbarlığına karşı açık bir tavır koymaya çağırıyorum. Türkiye olarak Gazze başta olmak üzere dünyanın neresinde bir mazlum, mağdur, garip varsa; çocuklar nerede öldürülüyor, nerede açlıkla, yoklukla sınanıyorsa elimizi uzatmaya, daha adil bir dünyanın mümkün olduğu inancıyla canla başla çalışmaya devam edeceğiz."