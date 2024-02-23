Cumhurbaşkanı Erdoğan, keman çalan öğrenciyle Çanakkale türküsünü söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de keman çalan öğrenci ile Çanakkale türküsünü söyledi.



Görüntüleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından paylaştı.

Erdoğan, Denizli programı esnasında, Cumhurbaşkanlığı otobüsünde, keman çalan konservatuar öğrencisiyle sohbet etti, öğrenciden eğitim ve aile durumuna ilişkin bilgi aldı.



Öğrencinin kemanı ile seslendirdiği Çanakkale türküsünü söyleyen Erdoğan, öğrenciye kemanın yanında ut çalmayı öğrenmesi tavsiyesinde bulundu.

