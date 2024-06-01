Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Yüz binlerce öğrenci pazar günü LGS sınavında ter dökecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS sınavına girecek olan öğrencilere başarılar diledi.

Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"LGS’ye girecek evlatlarımızın gözlerinden öpüyor, her birine başarılar diliyorum. Sınavın genç kardeşlerime ve değerli ailelerimize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum.

Allah zihin açıklığı versin."

CEVDET YILMAZ: HAYALLERİNİZİN PEŞİNDEN KOŞMAYA DEVAM EDİN



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarı diledi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:



"Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınava girecek olan tüm evlatlarımıza üstün başarılar diliyorum. Sevgili gençler, uzun bir hazırlık sürecinin ardından emeklerinizin karşılığını almanızı, bundan sonraki hayatınızın size, ailenize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Sınav sonucu ne olursa olsun, hayallerinizin peşinden koşmaya devam edin. Allah zihin açıklığı versin."

MİLLİ EĞİTİM BAKANI TEKİN: DEĞERLİ OLDUĞUNUZU UNUTMAYIN



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarı diledi.

Bakan Tekin, pazar günü yapılacak LGS'ye ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Sevgili öğrenciler, her birinizin hedeflerine ulaşmak ve hayallerini gerçekleştirmek için sınava en iyi şekilde hazırlandığını biliyoruz. Eğitim ailesi olarak çalışmalarınızın karşılığını alacağınıza inancımız tamdır. Sınav sonucu ne olursa olsun bizler için değerli olduğunuzu unutmayın." ifadelerini kullandı.



Sınavın sorunsuz bir şekilde yürütülmesinde çaba gösterecek olan herkese kolaylıklar dileyen, sağlık ve huzur içinde bir sınav günü olmasını temenni eden Tekin, "Gerçekleşecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde, öğrencilerime başarılar diliyor ve sınavda görev alan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

