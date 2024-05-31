Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti

Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirildi.

Görüşme 2 saat 10 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe'yi kabulüne ilişkin açıklama
 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.

Görüşmede ile Libya ilişkileri, Libya'daki son gelişmeler, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları bölgesel ve küresel konuların ele alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Libya ilişkilerinin tüm alanlarda gelişmeye devam ettiğini, Libya Milli Birlik Hükümeti'nin meşruiyetinin korunarak Libya'da birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla bir diyalog süreci başlatmanın faydalı olacağını, Türkiye'nin bu konuda elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti. Türkiye ve Libya arasındaki enerji iş birliklerinin ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin Doğu Akdeniz'deki ortak çıkarlarının korunması için yakın temas içinde bulunmasının gerektiğini belirtti.

Filistin davasına Libya'nın verdiği desteği takdirle karşıladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'nın da Türkiye gibi Uluslararası Adalet Divanı'ndaki İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olma kararının isabetli olduğunu söyledi."

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