Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüştü

Görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı.

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meral Akşener arasında telefon görüşmeleri yapılmıştı.

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener bir görüşme gerçekleştiriyor.

DERVİŞOĞLU İLE GÖRÜŞMESİ BEKLENİYORDU



Ankara'da bir süredir Erdoğan'ın İYİ Parti genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüşmesi bekleniyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dervişoğlu ile görüşecek misiniz?" sorusuna "Görüşmemiz için bir neden yok." yanıtını vermişti.