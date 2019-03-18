Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale'de düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104. Yılı Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"104 yıldır kalbimizde sönmeyen bir ocak gibi tüten Çanakkale. Davası davamız, sevdası sevdamız Çanakkale. Kahramanlıkların diyarı Çanakkale. Seni gönülden selamlıyorum Çanakkale. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Çanakkale'de verilen mücadeleyi kavramayan kimseye, bu ülkenin ekmeği de suyu da havası da helal olmaz.

"TÜRKİYE'NİN SABRINI SINAMAYA DEVAM EDİYORLAR"

104 yıl önce olduğu gibi Çanakkale'nin denizini de topraklarını da düşmanlara mezar etmekten asla çekinmeyiz. Türkiye'nin sabrını ve kararlılığını sınamaya devam ediyorlar. Suriye sınırını taciz ederek burada terör koridoru kurmaya çalışarak sınıyorlar. Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz'de haklarımıza tecavüz etmeye kalkarak sınıyorlar. Avrupa'da camilerimize vatandaşlarımıza her yıl yüzlerce saldırıda bulunarak sınıyorlar. Darbe girişimlerinde bulunarak, karanlık ittifaklar kurarak sınıyorlar.

"ALDIĞIMIZ NEFESİ BİZE ÇOK GÖRDÜĞÜNÜZÜ ANLADIK"



Yeri geliyor ülkemizden 16 bin 500 km uzaklıkta Yeni Zelanda'da oradaki verdikleri mesajlarla bizi sınıyorlar. Çanakkale'den 104 yıl sonra bir kez daha sesleniyor ve diyoruz ki; mesajınızı aldık. Kininizin ve nefretinizin canlı olduğunu anladık. Bir teröristin ortaya çıkmak suretiyle 50 Müslüman'ı öldürmesinin de ne olduğunu anladık. Aldığımız nefesi bize çok gördüğünüzü de anladık. Bu bireysel bir olay değil, örgütlüdür. Biz buradayız, Çanakkale'deyiz.

"İSTANBUL'U KONSTANTİNAPOL YAPAMAYACAKSINIZ"

İstanbul'u Kontstantinapol yapamayacaksınız. Dedeleriniz geldi burada olduğumuzu gördü. Biz Çanakkale'yi hepimizin hayali olan barışın sembolü olarak görüyoruz. Bu iş silahın kabzasına isimler tarihler yazmakla olmaz. Biz tarihi Çanakkale'de kanımızla yazdık. Biz tarihi şanla şerefle onurla yazdık.



Dünyanın neresinde olursa olsun tüm Müslümanlara ve Türklere karşı kalkan ellere karşı yazacak tarihimiz var."