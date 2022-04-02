Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin aşına göz dikenlere acımayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Çevre Yolu 1. Kısım Açılış Töreni'ne İstanbul Dolmabahçe Ofisi'nden video konferans yöntemiyle katıldı.

Açılışı yapılan, Malatya Çevre Yolu'nun ilk kısmı için 400 milyon lira harcandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yolun, şehir merkezindeki trafiği azaltacağını, vakitten yılda 89 milyon, akaryakıttan da 97 milyon lira tasarruf sağlanacağını vurguladı.

Erdoğan'ın gündeminde gıda fiyatlarındaki artışlar da vardı. Cumhurbaşkanı, kimi kesimleri vicdansızlığa varan aç gözlülükle eleştirdi, yaptıklarının yanlarına kalmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, denetimlerin devam ettiğine dikkat çekerek herkesten sabırlı olmasını istedi.

''FAHİŞ KAZANÇ PEŞİNDE KOŞANLARLA MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ''



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Dünyanın salgından savaşa göçten ayrımcılığa ekonomik sarsıntılardan sosyal karmaşalara kadar nice krizlerle boğuştuğu dönemden geçiyoruz. Önümüzde aşmamız gereken sıkıntılar var. Döviz kuru hareketleri, faiz kuru tartışmalarının, enflasyondaki yükselişin tehdidi altındadır. Aşırı artışlar bizi de etkilemektedir.



Kimi kesimlerin vicdansızlığa varan aç gözlülüğü eklendiğinde vatandaşlarımız tarafından sıkıntılı bir tablo ortaya çıkmaktadır. Fahiş kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artıştan korumak için sübvansiyonlar yaptık. Bu yıl da elektrik ve doğalgaz faturalarının önemli bir kısmını devlet olarak biz üstleniyoruz. Enerjide geçen yılın 2 katına varan destek sağlamış olacağız.



''MİLLETİN AŞINA, EKMEĞİNE, GEÇİMİNE GÖZ DİKENLERE ACIMAYACAĞIZ''



Gıda fiyatlarında maliyetler dışında kalan artışları yakından takip ediyoruz. Fiyatlar konusunda vicdansızlık yaparak milletin aşına, ekmeğine, geçimine göz dikenlere acımayacağız. Böyle dönemler hep birlikte fedakarlık yapmamız günlük kazancımızı değil, ortak geleceğimizi düşünmemiz gereken günlerdir. Milletin huzuruna göz dikenler en büyük zararı kendilerine vermektedir. İlgili bakanlıklarımız denetim ve mevzuat çalışmaları içindedir. Bunların etiketlere yansımalarını en kısa sürede görmeye başlayacağız. Tarım, turizm ve inşaat sektöründeki hareketlenme istihdamı olumlu etkileyecektir. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla hedeflerine doğru daha hızlı adımlarla ilerlemeye başlayacaktır. Milletimizden sabırlı olmasını istiyorum.''