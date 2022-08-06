Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müspet sonuçları 2023'ün ilk çeyreğinde görülecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi'nde Sanayi ve Teknolojinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde konuşma yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İş birliğini, barışı, diplomasiyi önceleyen dengeli politikamızla Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkilerinden ülkemizi korumayı başardık. Tahıl koridorunun açılmasını sağlayarak Türkiye'nin önemini bir kez daha teyit ettik.

Fahiş fiyat artışlarıyla enflasyon sebebiyle vatandaşların yükünü hafifletecek pek çok adım attık, atıyoruz. Attığımız her adımla toplumumuzun tüm kesimlerine sahip çıkıyoruz. Türkiye ekonomi modelimizi taviz vermeden uyguluyoruz. Müspet sonuçları önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde göreceğiz.



"AKLA İLK TÜRK SİHA'LARI GELİYOR"

İnsansız hava aracı denilince akla ilk Türk SİHA'ları geliyor. Bizimle bu alanlarda da ortak yatırımlara girmek isteyen dünyadaki süper güçler var. 13 bin mühendisimiz milli muharip uçağın projesinde aralıksız çalışıyor.

"İLK TOGG 29 EKİM'DE BANTTAN İNECEK"

29 Ekim 2022'de TOGG'un seri üretim ilk aracının banttan indirilmesini hedefliyoruz.

Erdoğan, Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçlarına işaret ederek, "Bir savaş halini düşünün... Sayın Putin'le de bunları hep konuştuk. Tahran'da da yine konuşmuştuk. Şimdi bizimle bu alanlarda da ortak yatırımlara girmek isteyen dünyadaki süper güçler var. Güçlü olursan bunlar oluyor. Olmadığınız sürece olmuyor. Muharebe meydanlarında kendilerini ispatlayan SİHA'larımızın savaş doktrinlerini yeniden yazan kabiliyetini artık tüm dünya kabul ediyor. Bir dönem en temel savunma ihtiyaçlarını bile ithal eden Türkiye, bugün pek çok ülkeye ileri teknolojiye sahip milyarlarca dolarlık ürün satıyor." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin iyi üniversitelerinde yetişmiş 13 bin mühendis ve teknisyeninin milli muharip uçak projesinde gece-gündüz demeden büyük bir aşkla çalıştığını aktaran Erdoğan, birilerinin bu mühendis ve teknisyenlerin şevkini kırmaya çalıştıklarını ancak kendilerinin onlara güvendiklerini ve her alanda desteklediklerini söyledi.



Türkiye'nin vizyon projelerinden olan Türkiye'nin otomobilini de belirledikleri takvime uygun şekilde adım adım hayata geçirdikleri bilgisini veren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:



"İnşallah 29 Ekim 2022'de TOGG'un Gemlik Fabrikası'nın resmi açılışını ve ilk seri üretim aracının banttan inme törenini gerçekleştireceğiz. 2023'ün ilk çeyreğinde TOGG'u vatanımızın yollarında görmeye başlayacağız. 'Yapamazsınız, üretemezsiniz, üretseniz bile satamazsınız.' diyenlere inat Türkiye'nin otomobilini, milletimizin ve dünyanın hizmetine sunacağız. Ülkemizi savunma sanayinde nasıl parmakla gösterilen seviyeye getirmişsek inşallah elektrikli otomobilde de benzer bir başarıyı muhakkak yakalayacağız. Az önce gencimizi dinledik. Artık bizim bu tür yetişmiş, kendine inanan gençlerimiz olduğu sürece biz bunları üretiriz, bunları üretmenin ötesinde de artık elektrikli otomobilde de dünya ülkeleriyle yarışa gireriz.



Tüm bu hakikatlere rağmen Türkiye'yi hala saman ithalatçısı gibi görmeye çalışanlar, Türk ekonomisinin üretim kapasitesinden habersiz cahillerdir. Bu insanları, yalan yanlış bilgilerle kendi ülkelerine kara çalmak yerine ben Kocaeli'ye davet ediyorum. Gelsinler Kocaeli'ye, buranın organize sanayi bölgelerini ve Bilişim Vadisi'ni gezsinler, görsünler. Kendilerinin de cehaletini burada anlasınlar. Buradaki üretimi, girişimci ruhu bizzat yerinde görsünler. Gelsinler, Türkiye'nin sanayide neleri başardığına bizzat şahitlik etsinler. Gelsinler Gebze Bilişim Vadisi'nin temsil ettiği vizyona tanık olsunlar."

"GÜZEL İŞLER YAPANLARI TAKDİR ETMEK, GELENEĞİMİZİN MİRASI"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Türkiye'nin ufkunu yansıtan böyle bir mekanda Türkiye'nin sanayide lokomotif şehirlerinden Kocaeli'ne değer katan firmaları ödüllendirmenin elbette farklı bir mana taşıdığını dile getirerek, ecdadın "Marifet iltifata tabidir, iltifatsız emek zayidir." dediğini hatırlattı.



Güzel işler yapanları, örnek çalışanları, ortaya eserleriyle çıkanları takdir etmenin geleneklerinin de mirası olduğunu belirten Erdoğan, çünkü ödüllendirilen her başarının daha nitelikli, daha büyük, vatana, millete, insanlığa daha faydalı çalışmaların müjdecisi olacağını kaydetti.



Erdoğan, "Türkiye Cumhurbaşkanı olarak yenilikçi, kaliteli ve kendi alanında çığır açan projelerin desteklenmesine çok ama çok ehemmiyet veriyorum. Bugün de yatırım, istihdam ve ihracat başta olmak üzere farklı alanlarda Kocaeli'nin gelişmesine, şehrimizin büyümesine katkı sunan firmalarımızı ödüllendiriyoruz." diye konuştu.



2021'den bu yana en çok ihracat yapan, istihdamını en fazla artıran ve kadın istihdamı en çok olan firmaları özellikle tebrik ettiğini dile getiren Erdoğan, "Kocaeli'yle birlikte Türk ekonomisine değer katarak ödül almaya hak kazanan şirketlerimizi ve girişimcilerimizi kutluyor, başarılarının artarak devamını diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de Türkiye için hayal kuran ve bu hayallerini gerçeğe dönüştürmeye çalışan siz iş insanlarımızı her alanda desteklemeyi sürdüreceğiz." dedi.



Erdoğan, teknolojik bağımsızlığı kazanmadan, milli sanayiyi inşa etmeden ekonomik ve siyasi anlamda özgürlüğün tesis edilemeyeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Savunmada dışa bağımlılık nasıl ciddi sıkıntılar doğurursa teknoloji ve üretimde dışa bağımlılık da benzer riskler oluşturur. Koronavirüs salgını sürecinde yaşananlar bu gerçeği çarpıcı bir şekilde ortaya koymuştur. Dünyanın en zengin, en müreffeh ülkeleri bile sağlık çalışanları ve vatandaşları için maske bulamadı. Asgari sağlık hizmetlerini sunmakta zorlandığı günler yaşadı. Küresel tedarik zincirlerindeki kırılmalar nedeniyle birçok yerde üretim aylarca durma noktasına geldi. Hastanelerden, marketlerden, sanayi sitelerinden yansıyan görüntüleri hepimiz gayet iyi hatırlıyoruz."