Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenlik meslek kanunu için hazırlıklarımız tamam

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenler Günü münasebetiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen programda konuştu.



Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:



24 Kasım Öğretmenler Günü'nün, öğretmenlerimize, milletimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm öğretmenlere şükranlarımı sunuyorum.

Şüphesiz hayatta her meslek önemlidir, kıymetlidir. Ancak pek az meslek öğretmenlik kadar insanda derin izler bırakır. Hepimizn hayatına dokunan bize yol gösteren, zor zamanlarımızda elimizden tutan bir öğretmenimiz muhakkak vardır. Bugün nerede olursak olalım üzerimizde emeği olan hocalarımızı sevgiyle, saygıyla anıyoruz.

Göreve geldiğimizde en önemli mesele alt yapı eksikliğini gidererek okullarımızı çok ileri standartlara kavuşturmaktı, hamdolsun kavuşturduk. Ülkemizin her bir köşesini modern eğitim kurumlarıyla donattık.

2002 yılından bu yana kadar 713 bin 625 öğretminimizin atamasını yaparak okullarımızın kadro ihtiyacını çözdük. Bizden önce kadın öğretmen oranı yüzde 50'nin altındayken, şimdi kadın öğretmen oranı yüzde 60'ı bulmuştur.

Mevcut öğretmen sayımızın yüzde 73'ü bizim dönemimizde atandı. 2002'de ilköğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı 36 iken bu sene aynı sayı 23'e indi. Ortaöğretimde bu rakam 30'dan 22'ye geriledi. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 28, ortaöğretimde 18 iken bu sene aynı sayı ilköğretimde 15, ortaöğretimde 13 olmuştur.

"ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU ÇIKARMAK İÇİN HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK"



Son 19 yılda bütçede en büyük payı daima eğitime tahsis ettik. Önümüzdeki yıl için eğitim bütçemizi 274 milyar 385 milyon lira olarak belirledik.

Öğretmenlerimize bazı müjdeler vermek istiyorum. Öğretmenlik meslek kanunu çıkarmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Bu kanunla öğretmenlerimize ilave mali ve sosyal haklar da tanımlıyoruz. Öğretmenlerimize 3600 ek gösterge başta olmak üzere sağlayacağımız yeni hakların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.