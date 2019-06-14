Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Tacikistan'a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklama yaptı.

Pazar günkü Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak yayınıyla ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan şunları söyledi:



"Görevlendirdiğimiz arkadaşlar ön hazırlıkları iyi bir şekilde yaptılar. Sadece Türkiye'de İstanbul değil tüm Türkiye'nin bu tartışmayı izleme imkanı olacak. İstanbul sadece İstanbul'da yaşayanlara hitap eden bir yer değil. İstanbul adeta 81 vilayetin özeti olan bir ilimiz. O akşam burayı izleyenler Sivaslı bile İstanbul'daki Sivaslı hemşerisini arayıp bu müzakerenin kendi arasında onlar da müzakeresini yapacak. Son bir haftaya da çok ciddi bir ışık verecektir."

"REJİM SALDIRILARI SÜRDÜRÜRSE SESSİZ KALMAYIZ"

İdlib'deki hareketliikle ilgili konuşan Erdoğan, "İdlib'e bizim yaklaşımımız olmasaydı şu andaki durum çok daha farklı gelişirdi. Son olarak bir karara varıldı ve adeta silahların sustuğu bir an oldu. Ama ardından yine bazı arzu edilmeyen gelişmeler oldu. Sürecin üzerinde bütün ekiplerimiz duruyor. Gözlem kulelerimizden bölgeyi takibe aldık. Yaralılarımız oldu, şehidimiz de oldu. Bunların faturasını karşı tarafa çok ağır ödettik. Rejim gözlem kulelerine bazı saldırıları devam ettirirse bizim sessiz kalmamız mümkün olmaz. Biz burada barışın egemen olmasını istiyoruz. Ölümlerin durmasını istiyoruz" dedi.

"ASKER SAYISINDA AZALMA DİYE BİR ŞEY SÖZ KONUSU DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni askerlik sistemine ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi: "Terörle mücadelede en ufak bir tereddütümüz yok. Birileri konuşuyor. Şu anda bu ülkede bizim bir silahlı kuvvetlerimiz var. Güvenlik zaafı bu yasada olur gibi ifadeler kullananlar var. Bu yasayla ilgili çalışma yaklaşık 1,5-2 yıla varan bir çalışmadır. Talep bize çok daha eski gelen bir taleptir. Başarılı bir astsubay eğer başarabiliyorsa generalliğe kadar çıkabilecek. Bundan önce böyle bir şey yoktu. İsteyen kalabiliyor. Sayılar azalıyor halimiz ne olacak... Sürekli olarak bir hücre tazelenmesi olacak. Sürekli her ay askere alma diye bir durum söz konusu olacak. Sayıda azalma diye bir şey söz konusu değil. KKTC'de de askerimizin azalması söz konusu değil. Bedellide 30 bin lira fazla oldu deniyor, el insaf. Dersimize iyi çalıştık, hayırlı olsun diyorum "

"AFFEDİLEMEZ BİR YANLIŞ YAPMIŞTIR"



Ekrem İmamoğlu'nun Ordu'daki görüntüleriyle ilgili olarak konuşan Erdoğan, "Valiler o ildeki temsilcisidir. Devletin valisini küfürle anmak kabul edilebilir bir şey değildir. Vali Bey seçim süreciyle bir suç duyurusunda bulunmuş olabilir. Bana gelen bilgiler seçim öncesi doğru olmayacağına inandığım için işi hızlandırmak istemiyorum yaklaşımı... Bu işin arda bırakılır yanı yoktur. Valimiz seçim sonrası da bu işin takipçisi olacaktır. Bu devletin valisine kimsenin böyle bir ifadeyi kullanma hakkı yoktur, kullanamaz. Demek ki henüz bu devleti tanımamış. Protokolün çeşitli yerlerdeki giriş çıkışlarını bilmiyor. Affedilemez bir yanlışı yapmışlardır. Kim bilir bundan sonra daha neler çıkacak" dedi.

CHP'nin İl Seçim Kuruluna başvuru görüntülerine yönelik konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben inanıyorum ki Yüksek Seçim Kurulu da burada gerekli olan adımı atacaktır" diye konuştu.

"İSTANBUL'DA SON HAFTA HALKLA BULUŞMALAR YAPACAĞIZ"



İstanbul seçimleri öncesi miting yapıp yapmayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Belediye başkanı adayımız sürecin içinde. Kalan son haftaya girerken bu tür halkla kucaklaşma toplantıları yapmayacağımı kimse söyleyemez. Önümüzdeki hafta içinde bu tür planlamalar yapılıp halkla buluşmalar çerçevesinde bir arada olmak suretiyle İstanbul'u dolaşacağız. Arkadaşlar çalışmayı yapıp nasıl yol belirlerse süreci devam ettireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Münbiç'le ilgili bir soruyu "Münbiç'le alakalı stratejik ortağımız ABD sözünde durmadı ve orada beklenenler olmadı ama beklenenlerin olması bizim oradan elimizi, eteğimizi çekmek anlamına gelmez. Bütün planlamalarımızı aynı şekilde koruyoruz ve bunu yine aynen devam ettireceğiz" şeklinde yanıtladı.

