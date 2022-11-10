Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'da

Semerkant'ta Özbekistan Cumhurbaşkanı Çevket Mirziyoyev ile görüşecek. Cumhubaşkanı Erdoğan daha sonra Fidan Dikme törenine katılacak.



Türk Devletleri Teşkilatı Liderleri için düzenlenen Gayrı Resmi Akşam yemeğine iştirak edecek. Türk Devletleri teşkilatı'nın Devlet Başkanları toplantısı ise yarın düzenlenecek.



Özbekistan'daki temasları kapsamında Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul edecek olan Erdoğan, Türkmenistan Halk Maslahaatı Başkanı "Gurban kulu Berdimuhammedov" ile de bir araya gelecek. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de ikili görüşme yapacak.