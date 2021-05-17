Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Francis ile Gazze'yi konuştu

İsrail’in Filistinliler ve Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırıları sonrasında telefon diplomasisini sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa Francis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ana gündem maddesi İsrail’in saldırıları oldu.

''SALDIRILARIN MUHATABI SADECE FİLİSTİNLİLER DEĞİL TÜM İNSANLIK''

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Filistin’de bir vahşet yaşandığını belirterek, İsrail’in saldırılarının muhatabının sadece Filistinliler değil tüm Müslümanlar, Hristiyanlar ve insanlık olduğunu ifade etti.



İsrail’in insanlık onurunu çiğnediğini belirten Cumhurbaşkanı, İsrail karşısında tüm insanlığın birlik olması gerektiğini belirtti. Uluslararası kamuoyunu bir kez daha göreve çağıran Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin de gereken sorumluluk bilincini sergileyemediğini dile getirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Francis'in İsrail'e yönelik mesajlarının da önemine değindi, mesajların ve tepkilerin Hristiyan dünyasını ve uluslararası toplumu harekete geçirmek bakımından büyük önem taşıdığını vurguladı.

