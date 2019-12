Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK tarihinin en ağır darbelerini alıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere geldiği Cenevre'de Uluslararası Demokratlar Birliği (UIB) Avrupa Temsilcilerini kabulünde yaptığı konuşmada, Türkiye'den Avrupa'ya istihdam amaçlı gidişlerin başlamasının üzerinden 65 yılı aşkın süre geçtiğini söyledi.



Avrupa'da yaşayan Türklerin artık yerlerini dördüncü kuşağı bırakmaya başladığını aktaran Erdoğan, "Ülkemizin her şehrinden, her ilçesinden farklı etnik kökenden vatandaşımız bu topraklarda kendinlerine yeni bir hayat inşa ettiler, inşa ediyorlar. Halihazırda tüm kıta genelinde 6 milyon insanımız yaşıyor" şeklinde konuştu.



"Avrupalı Türkler bizim beşeri zenginliğimizdir" diyen Erdoğan, bu zenginliğin beraberinde sorumluluk da getirdiğini vurguladı.



Devlet olarak bilhassa son 17 yılda bu sorumluluğu hakkıyla yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Erdoğan, hiçbir ayrım yapmadan Avrupa'da yaşayan vatandaşları bağırlarına bastıklarını ifade etti.



Devletteki dönüşüme uygun olarak kucaklayıcı bir bakış açısıyla sorunlara çözüm ürettiklerine işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Şartlar değiştikçe yeni imkanlarla beraber farklı problemlerin ortaya çıkması gayet doğaldır. Sizlerin ihtiyaçlarına, taleplerine, ortaya çıkan yeni durumlara göre gerekli adımları atıyoruz. Geçtiğimiz günlerde iki yeni kanuni düzenlemeyi de hayata geçirdik. Böylece yabancı vasilerin ülkemizdeki sistemi tanımamasından kaynaklanan sorunlar ile 18 yaşından küçük evlatlarımızın vatandaşlıkla ilgili sıkıntılarını çözüme kavuşturduk. Önümüzdeki dönemde de sizden gelen talepleri öncelikle değerlendirmeyi sürdürüceğiz."



"ASİMİLASYON ÇABALARINI AKİM BIRAKMALIYIZ"



Avrupa'da yaşayan Türklerin, anavatanı yakından takip ettiğini ve bir kulaklarının her daim Türkiye'den gelen haberlerde olduğunu bildiğini aktaran Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:



"Ülkemiz, birlik ve beraberliğinden taviz vermeden hem terörle mücadelesini hem de kalkınma hamlelerini kararlılıkla devam ettiriyor. Geçen senenin ağustos ayında ekonomimizi hedef alan kur, faiz, enflasyon eksenli saldırıları hamdolsun boşa çıkardık. Aldığımız tedbirler sayesinde ekonomimiz yeniden büyüme trendine girdi. Dış ticaret açığımız düşerken, ihracatımız bu sene rekora doğru koşuyor."



Turizmde de tarihin en yüksek rakamlarına ulaşılacağını düşündüklerini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:



"PKK terör örgütü, gerek sınırlarımız içinde gerekse dışında tarihinin en ağır darbelerini alıyor. Son 3 yıl içinde gerçekleştirdiğimiz üç harekatla hem güney sınırımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu parçaladık hem de Suriye'nin toprak bütünlüğünü garanti edecek kritik bir adım attık. Belli emperyalist güçlerin himayesinde 9 yıldır ilmek ilmek dokunan tezgahı, kahraman Mehmetçiklerimizin ve Suriye Milli Ordusundaki kardeşlerimizin mücadeleleriyle hamdolsun sadece birkaç hafta içerisinde darmadağın ettik. Hiç kimseyi dışlamadan, hiç kimsenin değirmenine su taşımadan herkesi kucaklayacak ama aynı zamanda milletimizle olan muhabbet bağımızı güçlendirecek bir süreci hep birlikte yöneteceğiz."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, UIB Avrupa Temsilcilerinin öncelikli gündemlerinin Türkiye'deki günlük siyasi tartışmalardan ziyade Avrupalı Türklerin sıkıntıları, dertleri, beklentileri olması gerektiğini vurguladı.



"İslam düşmanlığının, özellikle en küçük yerleşim birimlerine bile yayıldığı, camilerimizin hedef alındığı, buralarda yaşayan kardeşlerimizin iş yerlerine ırkçı saldırıların olduğu bir dönemde Uluslararası Demokratlar Birliğinin vazifesi mücadele etmek, bu sorunlara çözüm üretmektir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle tamamladı:



"İstikbalimizin teminatı olarak gördüğümüz evlatlarımıza daha çok sahip çıkarak asimilasyon çabalarını akim bırakmalıyız. Gençlerimizin bulundukları ülkelerde yükseköğrenime devam ederek kritik makamlara gelmelerini teşvik etmeliyiz. Avrupa'daki diğer diaspora topluluklarıyla irtibatımızı güçlendirmeliyiz. Ortak sorunlarımıza karşı ortak bir savunma hattı oluşturmalıyız. Biz güçlü olursak, biz uyanık olursak Allah'ın izniyle kimse bizim karşımızda duramaz. Biz enerjimizi verimli bir şekilde harcarsak Rabb'im bizlere yeni başarıların kapılarını da açacaktır. Gerek Dışişleri Bakanlığımız gerek Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımız gerekse diğer kurum ve kuruluşlarımız bu çabalarınızda daima sizin yanınızda olacaktır."