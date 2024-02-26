Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüştü.

Görüşmede Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü tebrik etti.



Putin görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerinin dostane bir zeminde ilerlemesine sunduğu katkılar dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

TÜRKİYE ZİYARETİ NE ZAMAN?



Putin'in ziyareti ilk olarak 12 Şubat olarak duyurulmuştu. Daha sonra Moskova'dan yapılan açıklamada, bu ziyaretin ertelendiği belirtildi.



Reuters haber ajansı, Rus medyasına dayandırdığı haberinde, ziyaretin en erken nisan ayı sonunda veya mayıs başında yapılmasının planlandığını aktarmıştı.



Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov'dan ise "erteleme yok, bir tarih üzerinde çalışıyoruz." açıklaması gelmişti.

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMALARI

Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı.



Tokayev görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk halklarının kalkınmasına ve haklarının savunulmasına yönelik verdiği mücadeleden ötürü teşekkürlerini iletti.