Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreç nihai aşamaya yaklaşıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan ve DEM Parti heyetinin İmralı Adası’nda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la yaptığı görüşmeyle devam eden sürecin nihai aşamaya yaklaştığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bölücü örgüt şayet elebaşının çağrısını dinleyip gereğini yerine getirirse, siyasi uzantısı da üzerine düşenleri yaparsa bunun kazananı 81 vilayeti ve 85 milyon ferdi ile tüm Türkiye olacaktır.” diye konuştu.
AK Parti’de il kongreleri sürüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün ilk olarak Adana’da AK Parti İl Kongresi’ne katıldı.
Erdoğan daha sonra partisinin Mersin’deki kongreye geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin’deki kongrede bir konuşma gerçekleştirdi.
Konuşmadan satır başları şöyle:
"2028’e hazır mısınız? Birilerine 2028’de ders vermeye var mısınız? Doğu Akdeniz’in en stratejik liman şehri olarak ekonomimize can katmaya devam edecek, bereketli topraklarıyla tüm insanlığı beslemeye devam edecek. Mersin, Türkiye Yüzyılı’nda adından daha çok söz ettirecek.
Hiçbir siyasi çıkar, hiçbir sosyal ve kültürel farklılık Mersin’i Akdeniz’in örnek şehri yapan bir vasfına zarar vermenin gerekçesi olamaz. Mersin’in nereden nereye geldiğini herkes kabuk edecektir. Bu şehrin fanatizme değil, zengin potansiyelini harekete geçirecek vizyona ihtiyacı var. Mersin’e işte bu gözle bakıyoruz.
"KONGRE YENİ BİR ATILIMIN MİLADI OLACAK"
Bugüne kadarki seçim sonuçlarının sebeplerini Mersinlilerde değil, kendimizde arıyoruz. Suç varsa, yanlış varsa bizim. Daha çok emek vermemiz, ter dökmemiz gerekiyor. Kongremiz böyle bir dönemin, yeni bir atılımın miladı olacak.
Ülkemizin ilk 80 yılına asırların yorgunluğuyla, 1. Dünya Savaşı’nın yükü altında kalan Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişin sancıları damga vurmuştur. Tek parti faşizminin, milletimizin inancına, tarihine, kültürüne yönelik politikalarının ağır bedellerini ödedik.
Bu tahribatın önü, rahmetli Menderesle birlikte başlayan bir demokrasi hamlesiyle kesilmeye çalışıldı. Ama Türkiye’nin büyümesini kendi ayakları üzerine dikilmesini istemeyen emperyalistler de boş durmadı. Ülkemizi darbeler, ekonomik çöküşlerle dolu bir döneme soktular.
"AK PARTİ BİR ANAOLU İHTİLALİ"
Merhum Özal’a neler yapıldığını hiçbir zaman unutmadık. İşte 80 yıllık bu sancılı sürecin ardından AK Parti adeta bir Anadolu ihtilali ile iktidara geldi. Bu devrim öyle kolay gerçekleşmedi. Güç odakları, AK Parti öncülüğündeki Anadolu ihtilaline karşı büyük bir direnç gösterdi. Hukukun ayaklar altına alındığı cumhurbaşkanlığı seçimi krizlerine kadar nice senaryolar devreye alındı. Envai çeşit cinayet şebekesini harekete geçirdiler.
SURİYE'DEKİ YENİ YÖNETİM
Milletimizin güçlü desteği AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak mesuliyetimizi artırmaktadır. Daha fazla çalışmak, tüm engelleri tek tek kaldırmak zorundayız. Suriye’deki rejimin yıkılması, yeni yönetimin iş başına gelmesi Mersin’e etkisi olacaktır.
Burası halen 183 binin üzerinde Suriyeli muhaciri misafir eden ensar ruhlu bir şehirdir. Ülkelerindeki evlerini, işlerini yeniden ayağa kaldıracak Suriyeli kardeşlerimizden bir kısmı şüphesiz vatanlarına geri dönecek. Suriye toparlandıkça inşallah ülkemizle birlikte muhacirler dönüş yoluna girecektir. Kalanlara kapımız da gönlümüz de daima açık olacaktır.
"YPG’YE MÜSAMAHA YOK"
Bu ülkenin topraklarını işgal eden terör örgütlerini ya silah bıraktırarak, ya bertaraf ederek, Suriye üzerinde yeni senaryolar uygulanmasının önüne geçmekte kararlıyız. YPG terör örgütüne karşı en küçük bir müsamahamız yoktur. Yakında bu meseleyi kökten çözerek adımları atmaya başlayacağız.
Avrupalılar önce kendi meselelerini çözsünler. Ondan sonra bölgemize nizam vermeye kalksınlar. Yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Bölgenin geleceğini bu toprakların kadim halkarı belirleyecek.
"KAZANAN TÜRKİYE OLACAK"
Mersin’i yakından ilgilendiren bir diğer gelişme, terör örgütü PKK’nın feshedilmesini, militanlarının dağıtılmasını hedefleyen gayretlerdir. Cumhur İttifakı ortağımız sayın Bahçeli’nin konuyu gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamasına yaklaşmaktadır. Bölücü örgüt şayet elebaşının çağrısını dinleyip gereğini yerine getirirse, siyasi uzantısı da üzerine düşenleri yaparsa bunun kazananı 81 vilayeti ve 85 milyon ferdi ile tüm Türkiye olacaktır.
Eğer örgüt çağrıya uymayı reddeder, siyasi uzantısı da ipe un sermeye kalkarsa biz zaten başarıyla yürüttüğümüz operasyonlarımızla meseleyi kendi mecrasında çözeriz. Tercihimiz ülkemizin 40 yılına, onbinlerce canına, yüzlerce milyar dolar kaynağının heba olmasına yol açan bu meselenin samimiyetle kalıcı bir şekilde tarihe karışmasınan yanadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yaptığı konuşmada ise iç ve dış siyasete ilişkin önemli mesajlar verdi.
ÖZEL’E “SAVAŞ İLANI” YANITI
Yolsuzluk soruşturmaları üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) yüklenen Erdoğan, “Turpların büyüğü heybede.” açıklamasının ardından “Bu savaş ilanını görüyor ve kabul ediyoruz.” diyen CHP lideri Özel’e yanıt verdi.
Erdoğan, CHP liderine, “Yargıyı suçlayacağına CHP’yi zehirli bir sarmaşık gibi saran bu soygun düzeniyle mücadele etsene.” diye seslendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:
“Şimdi de çıkmışlar savaş ilanından söz ediyorlar. Sayın Özel’e buradan soruyorum; ya Allah aşkına sen neyi biliyorsun da bunları bileceksin. Beşiktaş Belediyesi’ni mi takip ediyorsun.
Oralarda olan şu son gelişmelerden hala haberin yoksa, sen artık bu görevi bırak. Herhalde birileri de gelip elinden bu görevi alacaklar.”
KIRMIZI KART TEPKİSİ
Erdoğan’ın gündeminde CHP’nin kırmızı kart kampanyası da vardı. Cumhurbaşkanı, “Siz gidin kart oyunu oynayın. Poker masalarında kart dağıtın. Siz gidin kırmızı kartlardan puzzle yapın.” dedi.
GAZZE’DE ATEŞKES
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’de Türkiye’nin telkin ve gayretleriyle sonuca varıldığını söyledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ateşkes ihlali konusunda sicilinin kabarık olduğunu söyleyen Erdoğan, bu kez buna izin verimemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
"Bizim büyük hedeflerimiz var. Bunun için gerekirse benliğimizi, nefsimizi ayaklar altına alacağız. Bunun için gerekirse her türlü fedakarlıkta bulunacağız. Muhalefetin bizi çekmeye çalıştığı tuzaklara düşmeyecek, hizmet üretmeye bakacağız. Milletin gönlüne gireni, kimse oradan çıkaramaz.
"MİLLETİN GÖNLÜNDEN DÜŞENİ HİMSE KURTARAMAZ"
Milletin gönlünden düşeni ise kimse kurtaramaz. Bizim bu millete sadece şükran borcumuz değil aynı zamanda can borcumuz da var. Bu borcu ödemenin tek yolu ise eksiklerimizi tamamlayıp, partimizi daha da büyütmektir. Ülkemize daha çok eserler kazandırmaktır.
"YÜZDE 50 HEDEFİMİZE ODAKLANACAĞIZ"
Kongremizin ardından bu doğrultuda büyük bir seferberlik başlatarak seçimlerde en az yüzde 50 alma hedefimize odaklanacağız. Sizlerden de bu anlayışla çalışmanızı istiyorum. Biz muhalefet gibi hiçbir projeye kafa yormadan siyaset yapamayız. Kart oyunlarıyla muhalefetçilik oynayanların haline bakarak, bu iş tamam diyemeyiz.
Allah ömür verdikçe tüm Türkiye’ye hizmet etmeye, üretmeye devam edeceğiz. Sizlerden de durmadan, rehavete prim vermeden, 14 Ağustos 2001’deki heyecanla çalışmanızı rica ediyorum.
GAZZE’DE ATEŞKES
İsrail, Gazze’de halkın direniş iradesini kıramadı. İnsani yardım malzemesi taşıyan kamyonları vurdular, bebeklerin ölümlerini seyrettiler. Tam 467 gün boyunca her türlü zulmü Gazze’de sergilediler. Ama Gazzeli kardeşlerimize diz çöktüremediler.
Son asrın en büyük soykırımlarından biri, 467 gün boyunca tüm dünyanın gözlerinin önünde yaşandı. Filistin halkı teslim alınamadı, pes etmedi. İsrail’in özellikle Netanyahu’nun ateşkes ihlallerinde sicilinin kabarık olduğunu biliyoruz. Bu sefer buna izin verilmemelidir.
İsrail üzerinde sürekli baskı kurulmalıdır. Türkiye olarak ateşkes döneminde de Gazze’nin kanayan yaralarını sarmak için tüm imkanlarımızı harekete geçireceğiz.
MUHALEFETE ELEŞTİRİ
Gençlerin eğlencesi haline geldiler. Kim kimin kuyusunu kazıyor belli değil. İş yapmak yerine sürekli birbirlerine çelme takma peşindeler. Yolsuzluk, hırsızlık vakalarını burada saymıyorum bile. Deşildikçe, üzerine gidildikçe altından daha utanç verici skandallar patlak veriyor.
Adli ve emniyet birimlerimiz bunları tespit ediyor, yakalıyor, kirli ellerin hesabını hukuk önünde soruyor. Para kuleleri, şişirilmiş konser faturaları dışında işte bizim eserimiz diye gösterebilecekleri hiçbir icraatları yok.
Şimdi de çıkmışlar savaş ilanından söz ediyorlar. Sayın Özel’e buradan soruyorum; ya Allah aşkına sen neyi biliyorsun da bunları bileceksin. Beşiktaş Belediyesi’ni mi takip ediyorsun. Oralarda olan şu son gelişmelerden hala haberin yoksa, sen artık bu görevi bırak. Herhalde birileri de gelip elinden bu görevi alacaklar.
Milletin bildiğini sen bilmiyorsan bu kimin suçu? 85 milyonun takip ettiğini sen takip etmiyorsan bu kabahat kimin? Yargıyı suçlayacağına CHP’yi zehirli bir sarmaşık gibi saran bu soygun düzeniyle mücadele etsene. Harami arıyorsan etrafını çevreleyen haramilere baksana. CHP lideri Özel’e samimi tavsiyem şudur; siz bu işleri bırakın. Siz gidin kart oyunu oynayın. Poker masalarında kart dağıtın. Siz gidin kırmızı kartlardan puzzle yapın."
ÖZEL'E KIRMIZI KART YANITI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrenin yapıldığı salona gelişi öncesinde kendini bekleyenlere seslendi.
Erdoğan’ın salonun önünde yaptığı konuşmadan satır başları şöyle:
"Sizlerle inşallah 2028’e çok daha farklı bir şekilde hazırlanacağız. İnşallah bir trafik kazasına bir daha Adanamızı kurban etmeyeceğiz. Hep beraber inşallah el ele, omuz omuza 2028’e hazırlanacağız. Birileri kırmızı kart göstermeye gayret ediyor. Bunlar pişpirik mi oynuyor, poker mi oynuyor, ne yaptıkları belli değil.
"HAYATIMDA HİÇ KIRMIZI KART GÖRMEDİM"
Kırmızı kartı kimlerin gösterdiği bellidir. Bunlar herhalde orta hakemliği falan yapamadılar, olsa olsa yan hakemlik görevini yapacaklar. Onların ellerine de birer kırmızı kart tutuştururuz yola devam ederiz.
Benim 20 yıl futbolculuk hayatım var. Hayatımda hiç kırmızı kart görmedim. Öğrenecekler, hangi kart nerede, nasıl gösterilir… 22 yıldır biz götürüyoruz bu işi. Bu millet AK Parti’ye bugüne kadar kırmızı kart göstermedi. Ama bunlar kırmızı karttan da kurtulamadı."
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