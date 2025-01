Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreç nihai aşamaya yaklaşıyor

"2028’e hazır mısınız? Birilerine 2028’de ders vermeye var mısınız? Doğu Akdeniz’in en stratejik liman şehri olarak ekonomimize can katmaya devam edecek, bereketli topraklarıyla tüm insanlığı beslemeye devam edecek. Mersin, Türkiye Yüzyılı’nda adından daha çok söz ettirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:



"Bizim büyük hedeflerimiz var. Bunun için gerekirse benliğimizi, nefsimizi ayaklar altına alacağız. Bunun için gerekirse her türlü fedakarlıkta bulunacağız. Muhalefetin bizi çekmeye çalıştığı tuzaklara düşmeyecek, hizmet üretmeye bakacağız. Milletin gönlüne gireni, kimse oradan çıkaramaz.



"MİLLETİN GÖNLÜNDEN DÜŞENİ HİMSE KURTARAMAZ"



Milletin gönlünden düşeni ise kimse kurtaramaz. Bizim bu millete sadece şükran borcumuz değil aynı zamanda can borcumuz da var. Bu borcu ödemenin tek yolu ise eksiklerimizi tamamlayıp, partimizi daha da büyütmektir. Ülkemize daha çok eserler kazandırmaktır.



"YÜZDE 50 HEDEFİMİZE ODAKLANACAĞIZ"



Kongremizin ardından bu doğrultuda büyük bir seferberlik başlatarak seçimlerde en az yüzde 50 alma hedefimize odaklanacağız. Sizlerden de bu anlayışla çalışmanızı istiyorum. Biz muhalefet gibi hiçbir projeye kafa yormadan siyaset yapamayız. Kart oyunlarıyla muhalefetçilik oynayanların haline bakarak, bu iş tamam diyemeyiz.



Allah ömür verdikçe tüm Türkiye’ye hizmet etmeye, üretmeye devam edeceğiz. Sizlerden de durmadan, rehavete prim vermeden, 14 Ağustos 2001’deki heyecanla çalışmanızı rica ediyorum.



GAZZE’DE ATEŞKES



İsrail, Gazze’de halkın direniş iradesini kıramadı. İnsani yardım malzemesi taşıyan kamyonları vurdular, bebeklerin ölümlerini seyrettiler. Tam 467 gün boyunca her türlü zulmü Gazze’de sergilediler. Ama Gazzeli kardeşlerimize diz çöktüremediler.



Son asrın en büyük soykırımlarından biri, 467 gün boyunca tüm dünyanın gözlerinin önünde yaşandı. Filistin halkı teslim alınamadı, pes etmedi. İsrail’in özellikle Netanyahu’nun ateşkes ihlallerinde sicilinin kabarık olduğunu biliyoruz. Bu sefer buna izin verilmemelidir.



İsrail üzerinde sürekli baskı kurulmalıdır. Türkiye olarak ateşkes döneminde de Gazze’nin kanayan yaralarını sarmak için tüm imkanlarımızı harekete geçireceğiz.



MUHALEFETE ELEŞTİRİ



Gençlerin eğlencesi haline geldiler. Kim kimin kuyusunu kazıyor belli değil. İş yapmak yerine sürekli birbirlerine çelme takma peşindeler. Yolsuzluk, hırsızlık vakalarını burada saymıyorum bile. Deşildikçe, üzerine gidildikçe altından daha utanç verici skandallar patlak veriyor.



Adli ve emniyet birimlerimiz bunları tespit ediyor, yakalıyor, kirli ellerin hesabını hukuk önünde soruyor. Para kuleleri, şişirilmiş konser faturaları dışında işte bizim eserimiz diye gösterebilecekleri hiçbir icraatları yok.



Şimdi de çıkmışlar savaş ilanından söz ediyorlar. Sayın Özel’e buradan soruyorum; ya Allah aşkına sen neyi biliyorsun da bunları bileceksin. Beşiktaş Belediyesi’ni mi takip ediyorsun. Oralarda olan şu son gelişmelerden hala haberin yoksa, sen artık bu görevi bırak. Herhalde birileri de gelip elinden bu görevi alacaklar.



Milletin bildiğini sen bilmiyorsan bu kimin suçu? 85 milyonun takip ettiğini sen takip etmiyorsan bu kabahat kimin? Yargıyı suçlayacağına CHP’yi zehirli bir sarmaşık gibi saran bu soygun düzeniyle mücadele etsene. Harami arıyorsan etrafını çevreleyen haramilere baksana. CHP lideri Özel’e samimi tavsiyem şudur; siz bu işleri bırakın. Siz gidin kart oyunu oynayın. Poker masalarında kart dağıtın. Siz gidin kırmızı kartlardan puzzle yapın."