Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreç nihai aşamaya yaklaşıyor

AK Parti’de il kongreleri sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün ilk olarak Adana’da AK Parti İl Kongresi’ne katıldı.

Erdoğan daha sonra partisinin Mersin’deki kongreye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin’deki kongrede bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmadan satır başları şöyle:

"2028’e hazır mısınız? Birilerine 2028’de ders vermeye var mısınız? Doğu Akdeniz’in en stratejik liman şehri olarak ekonomimize can katmaya devam edecek, bereketli topraklarıyla tüm insanlığı beslemeye devam edecek. Mersin, Türkiye Yüzyılı’nda adından daha çok söz ettirecek.

Hiçbir siyasi çıkar, hiçbir sosyal ve kültürel farklılık Mersin’i Akdeniz’in örnek şehri yapan bir vasfına zarar vermenin gerekçesi olamaz. Mersin’in nereden nereye geldiğini herkes kabuk edecektir. Bu şehrin fanatizme değil, zengin potansiyelini harekete geçirecek vizyona ihtiyacı var. Mersin’e işte bu gözle bakıyoruz.

"KONGRE YENİ BİR ATILIMIN MİLADI OLACAK"

Bugüne kadarki seçim sonuçlarının sebeplerini Mersinlilerde değil, kendimizde arıyoruz. Suç varsa, yanlış varsa bizim. Daha çok emek vermemiz, ter dökmemiz gerekiyor. Kongremiz böyle bir dönemin, yeni bir atılımın miladı olacak.



Ülkemizin ilk 80 yılına asırların yorgunluğuyla, 1. Dünya Savaşı’nın yükü altında kalan Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişin sancıları damga vurmuştur. Tek parti faşizminin, milletimizin inancına, tarihine, kültürüne yönelik politikalarının ağır bedellerini ödedik.



Bu tahribatın önü, rahmetli Menderesle birlikte başlayan bir demokrasi hamlesiyle kesilmeye çalışıldı. Ama Türkiye’nin büyümesini kendi ayakları üzerine dikilmesini istemeyen emperyalistler de boş durmadı. Ülkemizi darbeler, ekonomik çöküşlerle dolu bir döneme soktular.

"AK PARTİ BİR ANAOLU İHTİLALİ"

Merhum Özal’a neler yapıldığını hiçbir zaman unutmadık. İşte 80 yıllık bu sancılı sürecin ardından AK Parti adeta bir Anadolu ihtilali ile iktidara geldi. Bu devrim öyle kolay gerçekleşmedi. Güç odakları, AK Parti öncülüğündeki Anadolu ihtilaline karşı büyük bir direnç gösterdi. Hukukun ayaklar altına alındığı cumhurbaşkanlığı seçimi krizlerine kadar nice senaryolar devreye alındı. Envai çeşit cinayet şebekesini harekete geçirdiler.

SURİYE'DEKİ YENİ YÖNETİM

Milletimizin güçlü desteği AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak mesuliyetimizi artırmaktadır. Daha fazla çalışmak, tüm engelleri tek tek kaldırmak zorundayız. Suriye’deki rejimin yıkılması, yeni yönetimin iş başına gelmesi Mersin’e etkisi olacaktır.

Burası halen 183 binin üzerinde Suriyeli muhaciri misafir eden ensar ruhlu bir şehirdir. Ülkelerindeki evlerini, işlerini yeniden ayağa kaldıracak Suriyeli kardeşlerimizden bir kısmı şüphesiz vatanlarına geri dönecek. Suriye toparlandıkça inşallah ülkemizle birlikte muhacirler dönüş yoluna girecektir. Kalanlara kapımız da gönlümüz de daima açık olacaktır.

"YPG’YE MÜSAMAHA YOK"

Bu ülkenin topraklarını işgal eden terör örgütlerini ya silah bıraktırarak, ya bertaraf ederek, Suriye üzerinde yeni senaryolar uygulanmasının önüne geçmekte kararlıyız. YPG terör örgütüne karşı en küçük bir müsamahamız yoktur. Yakında bu meseleyi kökten çözerek adımları atmaya başlayacağız.

Avrupalılar önce kendi meselelerini çözsünler. Ondan sonra bölgemize nizam vermeye kalksınlar. Yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Bölgenin geleceğini bu toprakların kadim halkarı belirleyecek.

"KAZANAN TÜRKİYE OLACAK"

Mersin’i yakından ilgilendiren bir diğer gelişme, terör örgütü PKK’nın feshedilmesini, militanlarının dağıtılmasını hedefleyen gayretlerdir. Cumhur İttifakı ortağımız sayın Bahçeli’nin konuyu gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamasına yaklaşmaktadır. Bölücü örgüt şayet elebaşının çağrısını dinleyip gereğini yerine getirirse, siyasi uzantısı da üzerine düşenleri yaparsa bunun kazananı 81 vilayeti ve 85 milyon ferdi ile tüm Türkiye olacaktır.

Eğer örgüt çağrıya uymayı reddeder, siyasi uzantısı da ipe un sermeye kalkarsa biz zaten başarıyla yürüttüğümüz operasyonlarımızla meseleyi kendi mecrasında çözeriz. Tercihimiz ülkemizin 40 yılına, onbinlerce canına, yüzlerce milyar dolar kaynağının heba olmasına yol açan bu meselenin samimiyetle kalıcı bir şekilde tarihe karışmasınan yanadır.