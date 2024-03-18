Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de yarım kalan işi tamamlayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da 4. Kolordu Komutanlığı'nda askerlerle bir araya geldiği iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Rabbim askeri, polisi, jandarması, güvenlik korucusu ve istihbaratçısı ile tüm güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun, onları her türlü kazadan, beladan, saldırıdan, ihanetten muhafaza eylesin diyorum.



Bugün biliyorsunuz Çanakkale Deniz Zaferimizin 109. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Sabah ilk olarak Çanakkale'de aziz şehitlerimizi ziyaret ettik. Dünyanın en modern ordularına karşı “Çanakkale Geçilmez” dedirten o büyük kahramanları rahmetle tazimle yad ettik.



Çanakkale Savaşları ile birlikte İstiklal Harbimizde, Kıbrıs Barış Harekatı'nda terörle mücadelede, 15 Temmuz'da vatanı için, bayrağı için, hürriyeti için, onuru için toprağa düşen şehitlerimize de bu vesileyle Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.



Çanakkale sadece bizler için bir deniz zaferi değil, bir milletin küllerinden yeniden doğuşunu müjdeleyen direniş ruhudur. Çanakkale bir iman okyanusudur ve o iman okyanusunda 20. yüzyılın haçlı ordusu Çanakkale'ye gömülmüştür. Çanakkale tarihin en büyük deniz zaferlerinden birisi olduğu kadar aynı zamanda parçalanmak istenen bir devletin yok edilmek istenen bir milletin yeniden ayağa kalktığı imanını ve inancını tazelediği büyük bir kıyamdır.



Çanakkale Deniz Zaferi geçen sene 100. yılını gururla kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti Devletini doğuran ana, büyüten beşik olmuştur. Milletçe hep beraber Çanakkale ruhuna ne kadar sıkı sahip çıkarsak geleceğimizi o derece güvenle bakacağımıza inanıyor. Kahraman mehmetçiklerimizin yanı sıra istikbalimizin güvencesi olan gençlerimizin de şehitlik ve şehadet bilincine sahip olması çok ama çok önemlidir.



Asker millet olarak nam salmış bu vasfıyla dünyada temaya yüzü yetmiş bir milletin mensupları olarak bizi biz yapan temel değerlerden şehadet şuurunun zayıflamasına asla izin veremeyiz. İnsansız uçaklarımız ortada ve tek koldan çalışmıyoruz. Bunun dışında denizin altında da insansız denizaltıları bunların da yapmanın gayreti içerisindeyiz. İnşallah bunu da başaracağız.



Bu işi de halledeceğiz, yani elin oğlu yapar da biz niye yapmayalım? Biz niye yapamayalım bizde bu kabiliyet var, beyin var evelallah bunları da başaracağız.



İş başa düştüğünde ne üyesi olduğumuz ittifakların ne de görevi küresel barışı korumak olan uluslararası yapıların hiçbir işe yaramadığını yakın dönemdeki acı tecrübelerden biliyoruz.



İşte bunun için sürekli yerli ve milli savunma sanayii diyor, her alanda tam bağımsız Türkiye için çalışıyoruz. Onun için dikkat ederseniz birçok yerde konuşmalarımızda artık kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz dedik, kestik.



Güçlü bir orduya sahip olmak bizim için tercihten öte mecburiyettir.

Irak sınırlarımızın güvenliğini bu yaz itibarıyla tümüyle kontrol altına alacağız, Suriye’de yarım kalan işimizi tamamlayacağız.



Bölgemizde terörün olmadığı bir iklimi tesis etmeyi sadece şehitlerimize değil aynı zamanda gelecek nesillere yönelik bir borç olarak görüyoruz.



Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Askerlik mesleğini seçerek bu kutlu yola yöneldiğiniz için ben sizleri tebrik ediyorum."