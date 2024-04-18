Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tanzanya ile ticaret hedefi 1 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'ı resmi törenle karşıladı.

Erdoğan ve Hassan, heyetler arası görüştü.

İki lider görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

2017 yılında ziyaret ettiğim Tanzanya, ülkemizin doğu Afrika'da en önemli ortaklarından biridir.

Karşılıklı ticaret ve yatırımların artırılması konularını ele aldık. İkili ticaret hacmimiz 345 milyon dolar seviyesine ulaştı. Artışa rağmen mevcut rakamlar gerçek potansiyelimizi yansıtmıyor.

Ticaret hacmimizi ilk etapta 1 milyar dolara çıkarmayı planlıyoruz. Çabalarımızı bu yönde yoğunlaştıracağız.

Türk firmaları Tanzanya'da bugüne kadar 6,4 milyar dolar değerinde 14 adet projeyi üstlendi.

İstişarelerimizde terörle mücadele konusunu da ele aldık. Türkiye bu alandaki tecrübelerini dostlarıyla paylaşmaya önem vermiştir. FETÖ örgütü ile mücadele kapsamında Tanzanya'dan beklentilerimizi paylaştık.

Bu ziyeret sonrasında Tanzanya tarafından da etkili ve somut adımlar göreceğiz. İki ülke kurumları arasındaki eşgüdümün daha da geliştirilmesi aşikardır.

Afrika kıtasının gönlümde hep müstesna bir yeri oldu. Başbakanlığım ve Cumhurbaşkanlığım döneminde kıtaya 50'den fazla ziyaret gerçekleştirdim. Afrika açılımımızın kıta ülkeleri tarafından da muhabbetle karşılandığını görmek bizi memnun ediyor.

Her alanda kıtayla ilişkilerimizi geliştirme kararlılığımız bakidir. Uluslararası alanda Afrika'nın sesinin daha fazla duyulmasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz.

Afrikalı kardeşlerimizin Filistin davasına ve adaletsizliğine karşı hassasiyeti tüm dünyanın malumudur. Sayın cumhurbaşkanıyla işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan vahşet karşısında atılacak adımları da ele aldık.

Bir an önce acil ve kalıcı ateşkes sağlanmalı, sonrasında ise iki devletli çözümü hayata geçirmeye dönük adımları hemen atmalıyız. İsrail'in Gazze'deki vahşeti gündemden düşürme teşebbüslerine fırsat verilmemelidir.

Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ise şöyle konuştu:

Çok yakın zamanda çok verimli bir toplantıyı sona erdirdik. İki ülke arasındaki güçlü bağı güçlendirme taahhüdünde bulundunuz, teşekkür ediyorum.

Türkiye çok değerli bir ortak. Benim yaptığım ziyaret bu ortaklığı ne kadar değerli gördüğümüzü teyit ediyor.