Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler bizimle baş edemedi

31 Mart'taki yerel seçimlere az bir süre kala, saha çalışmalarına da hız verildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin memleketi Rize'de düzenlediği mitingde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile ilgili hesabı olan tüm şer odaklarının karşısında vatandaşlarla birlikte durduklarını söyledi.

Erdoğan, ''Güneyimizde bir teröristan kurmaya çalıştılar. Türkiye'ye diz çöktürmeye çalıştılar. Bunların hepsini boşa çıkardık. Türkiye'yi ne ekonomik ne de sosyal olarak esir almalarına müsaade etmedik.'' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) de eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Türkiye'nin en büyük talihsizliği vizyonsuz, beceriksiz, tembel ve değişime ayak direyen tutucu muhalefete sahip olmasıdır.'' diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Birileri bizim Rize ile birlikte 81 vilayetimizin tamamına olan sevdamızı anlayamıyorlar. Tam 22 yıldır Rizeli kardeşlerimizle birlikte yol yürüdük. Türkiye ile ilgili hesabı olan tüm şer odaklarının karşısında birlikte durduk. Gezi hadisesi ile sokaklarımızı terörize etmeye kalktılar. 17-25 Aralık girişimi ile hükümetimizi alaşağı etmeye çalıştılar.

''TÜRKİYE'YE DİZ ÇÖKTÜRMEYE ÇALIŞTILAR''



Çukur olaylarıyla ülkemizin bir parçasını bizden koparmayı denediler. Hemen güneyimizde bir teröristan kurmaya çalıştılar. Türkiye'ye diz çöktürmeye çalıştılar. Bunların hepsini sizlerle beraber boşa çıkardık.

''TÜRKİYE'Yİ NE EKONOMİK NE DE SOSYAL OLARAK ESİR ALMALARINA MÜSAADE ETMEDİK''

Türkiye'yi ne ekonomik ne de sosyal olarak esir almalarına müsaade etmedik. 85 milyon olarak hepimiz beraberiz ve kardeşiz ama bizi köken üzerinden bölmek istediler.

''DEMOKRASİMİZ YILLARCA VESAYETİN GÖLGESİNDEN ÇIKAMADI''

Ekonomimiz kan kaybetti toplumsal huzurumu bozuldu kardeş kardeşe düşman edildi. Demokrasimiz yıllarca vesayetin gölgesinden çıkamadı. Her alanda şampiyonlar liginde oynaması gereken ülkemizi yıllarda ikinci lige mahkum ettiler.

''TERÖRİSTLER BİZİMLE BAŞ EDEMEDİ, NEFESLERİNİ KESTİK''

Teröristler bizimle baş edemedi. Bunları Gabar'a Cudi'ye gömdük bütün mağaralara gömmek suretiyle nefeslerini kestik.

''ARTIK AYŞE'LER MEHMET'LER FATMA'LAR UZAYA GİDECEKLER''

İnşallah yakın bir tarihte ikinci astronotumuzu da uzaya göndereceğiz. Artık Ahmet'ler, Mehmet'ler, Ayşe'ler, Fatma'lar uzaya gidecekler.

''ENFLASYONUN, PAHALILIĞIN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ''

Enflasyonun, pahalılığın üstesinden geleceğiz, bugünlerin sorunlarını çözecek olan yine biziz.

ANA MUHALEFETE ELEŞTİRİ

Türkiye'nin en büyük talihsizliği vizyonsuz, beceriksiz, tembel ve değişime ayak direyen tutucu muhalefete sahip olmasıdır. Bay Kemal güya 13. Cumhurbaşkanı olacaktı bir anda kendini CHP'nin istenmeyen adamı olarak buldu.



''NEREDE BU 6'LI MASA?''

6'lı masadan parlamentoda kimse kaldı mı? Nerede bu 6'lı masa? Bak parlamentoda kimse yok. Her birinin Ankara'da birer ofisi var. CHP'de her gelen gideni aratıyor. Değişim dediler ancak günün sonunda bir iç darbeyle yollarına devam ettiler. Muhalefete bakıp umutsuzluğa kapılmayın, CHP'ye mahkum değilsiniz. Beklentiniz eser ve hizmetse AK Parti burada.

''800 YATAKLI ŞEHİR HASTANEMİZİ YAPIYORUZ''

Rize'de 5 millet bahçesi projemiz bulunuyor. 800 yataklı şehir hastanemizi yapıyoruz. Söyledik mi yaparız ve yapıyoruz. Ayder yaylamızda 440 bin metrekare alanda yenileme projemizi sürdürüyoruz. Rize'ye toplam 21 milyar lira tutarında tarımsal hibe ve yatırım destedği verdik.''

