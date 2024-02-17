Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyaset istismarla mevzi kapma yarışı değildir

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon mitinginde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:



"Değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Trabzon'u bilip, görüp de sevmemek mümkün mü? Bu şehir tarih boyunca hakkın ve hakikatin sesi olmuştur. Bıyığı terlememiş şehzadelerden dünya liderleri çıkarmıştır. Kim ne der diye düşünmeden, hak bellediği başı dik yürümesini bilen Trabzon ile kucaklaşmaktan memnuniyet duyuyorum.



Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki ahde vefanız için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Her iki seçimde de yüzde 65'lik oranla Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüze tarihi destek verdiniz. Trabzon bizim daima yoldaşımız oldu.

SİYASET MEVZİ KAPMA YERİ DEĞİL, VİZYON GELİŞTİRME İŞİDİR



Bize göre siyaset; gölgede yürüme, sadece belirli değerlerin istismarıyla mevzi kapma, hak ettiğinden fazlasını almak için her türlü pazarlığa hazır olma yarışı değildir. Yüreğimize nakşettiğimiz siyaset davamız için hayal kurma, bu uğurda canı pahasına mücadele işidir. 40 yılı aşkındır böyle bir siyasi mücadele içindeyiz. İstanbul'da başkanlık yaptık, parti kurduk iktidara geldik, ülkemizin başında hizmette bulunduk. Hizmetlerimizle, duruşumuzla mazlumların ümidi olduk.

DAİMA UMUDUN YANINDA YER ALDIK



Öfkemizi daima diri tuttuk. Daima umudun yanında yer aldık. Diklenmeden, dik duruşumuzdan taviz vermedik. Hayalleri gerçeğe dönüştürmek için çalışırken ülkemiz için çalıştık. Terör örgütlerinin saldırıları ile, ekonomik tuzaklarla boğuşurken yüreğimizin kanadığı anlar oldu ama asla teslim olmadık.



Yılgınlığa kapılmadık, geri adım atmayı düşünmedik, hep daha çok çalışıp ileriye doğru gittik. Ya yeni bir yol bulmaya ya yeni bir yol açmaya gayret ettik. Kendi özeleştirimizi kendimiz yaptık. Hatalarımızı düzeltme erdemi ile milletimizin gönlündeki yerine hale getirmedik.

