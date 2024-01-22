Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk astronot ile görüştü | Alper Gezeravcı: Burada deneyler yapıp sonuçları ülkemize getireceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı’nın ilk ayağı olan İlk İnsanlı Uzay Misyonu kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki Alper Gezeravcı ile canlı bağlantıyla görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme esnasında Gezeravcı’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bulunmasından kıvanç duyduklarını söyledi. Gezeravcı ise uzay yolculuğunun ilk anlarından itibaren yaşadıkları ve yaptıkları araştırmalara ilişkin bilgi verdi.

"GAYET İYİYİM"

Gezeravcı görüşmede, “Gayet iyiyim. Türk astronot ve bilim misyonunda görev almaktan mutluluk duyuyorum.” dedi. “Ülkemi temsil etmenin ve bayrağımızı Uluslararası Uzay İstasyonu’nda taşımanın gururunu yaşıyorum.” diyen Gezeravcı, “Kendimize olan özgüvenimizi ayağa kaldırmamıza ve pekiştirmemize imkan tanıdınız, bunun için size minnettarım sayın Cumhurbaşkanım.” şeklinde konuştu.



"SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezeravcı’ya görevinin hangi aşamasında olduğunu sordu.



Gezeravcı şu yanıtı verdi:



“Öncelikle yer çekimsiz ortamda bulunmak çok farklı bir deneyim. 8 ayı aşan süre eğitimin ardından, görevime planlı şekilde başladım. Türk astronot ve bilim misyonumuzun en önemli kısmını teşkil eden, bilimsel deneylerimizi hassas şartlarda istasyondaki yerlerine aktarmaktı. Deney düzeneklerimizi Drogon kapsülünden istasyon içerisindeki deney öncesi muhafaza konumlarına naklederek ilk adımı tamamladım. Bunun ardından da planlı takvim dahilinde deneylerimize başladım. Deneyleri tamamlayıp, ülkemize getirmek üzere kayıt altına alıyor olacağım.”

Gezeravcı, görev sırasında katı parçacıklarla akışkan ortam arasında homojen karışımın oluşturulmasına yer çekiminin etkisini araştıracaklarını söyledi. Alper Gezerevcı, bu araştırmanın savunma sanayii için önemli bir çalışma olduğunu anlattı.