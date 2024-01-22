Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk astronot ile görüştü | Alper Gezeravcı: Burada deneyler yapıp sonuçları ülkemize getireceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı’nın ilk ayağı olan İlk İnsanlı Uzay Misyonu kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki Alper Gezeravcı ile canlı bağlantıyla görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme esnasında Gezeravcı’nın Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bulunmasından kıvanç duyduklarını söyledi. Gezeravcı ise uzay yolculuğunun ilk anlarından itibaren yaşadıkları ve yaptıkları araştırmalara ilişkin bilgi verdi.
"GAYET İYİYİM"
Gezeravcı görüşmede, “Gayet iyiyim. Türk astronot ve bilim misyonunda görev almaktan mutluluk duyuyorum.” dedi. “Ülkemi temsil etmenin ve bayrağımızı Uluslararası Uzay İstasyonu’nda taşımanın gururunu yaşıyorum.” diyen Gezeravcı, “Kendimize olan özgüvenimizi ayağa kaldırmamıza ve pekiştirmemize imkan tanıdınız, bunun için size minnettarım sayın Cumhurbaşkanım.” şeklinde konuştu.
"SAVUNMA SANAYİİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezeravcı’ya görevinin hangi aşamasında olduğunu sordu.
Gezeravcı şu yanıtı verdi:
“Öncelikle yer çekimsiz ortamda bulunmak çok farklı bir deneyim. 8 ayı aşan süre eğitimin ardından, görevime planlı şekilde başladım. Türk astronot ve bilim misyonumuzun en önemli kısmını teşkil eden, bilimsel deneylerimizi hassas şartlarda istasyondaki yerlerine aktarmaktı. Deney düzeneklerimizi Drogon kapsülünden istasyon içerisindeki deney öncesi muhafaza konumlarına naklederek ilk adımı tamamladım. Bunun ardından da planlı takvim dahilinde deneylerimize başladım. Deneyleri tamamlayıp, ülkemize getirmek üzere kayıt altına alıyor olacağım.”
Gezeravcı, görev sırasında katı parçacıklarla akışkan ortam arasında homojen karışımın oluşturulmasına yer çekiminin etkisini araştıracaklarını söyledi. Alper Gezerevcı, bu araştırmanın savunma sanayii için önemli bir çalışma olduğunu anlattı.
"PİLOT OLARAK ÇIKTIĞIN İRTİFADAN ÇOK DAHA ÖTEYE GEÇTİN"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezeravcı’ya uzay yolculuğunun nasıl geçtiğine yönelik bir soru yöneltti. “Pilot olarak çıktığın irtifadan çok daha öteye geçtin.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eminim zorlu bir yolculuk tecrübesi yaşadın.” ifadesini kullandı.
Gezeravcı, Erdoğan’a şu yanıtı verdi:
“Yolculuğun ilk kısmının amacı Dünya’nın yer çekimine maruz kaldığımız alt atmosfer bölümünü aşarak uzaya ulaşmaktı. Bu kısım yaklaşık 10 dakika sürdü. Yolculuğumuzun en riskli bölümü buydu. Ardından yaklaşık 200 kilometrelik yörüngede Dünya çevresinde tur atarak, hız ve irtifa ayarlamalarını gerçekleştirmeye başladık. Sonrasında istasyonun bulunduğu yörüngeye çıkıp kenetlenmeyi gerçekleştirdik.”
"ŞU ANA KADAR HİÇBİR PROBLEM YOK"
Erdoğan, Gezeravcı’ya uzaydaki ortamın vücudunu nasıl etkilediğini de sordu. Gezeravcı, vücudundaki belirgin değişiklikleri anlattı. “Burada normalde tüm vücuduma dağılması gereken sıvılar, vücudumun üst kısımlarına birikiyor.” diyen Gezeravcı, “Şu ana kadar bende hiçbir problem yok.” şeklinde konuştu.
"KIVANÇ DUYUYORUZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonunun, bir bilim misyonu olmasının çok değerli olduğunu söyledi. Erdoğan, “Böylelikle bilim literatürüne önemli katkılar sağlayacak çalışmalara, Türk bilim insanları imza atmış olacak. Orada çok farklı alanlarda gerçekleştireceğin deneylerin başarıyla tamamlanmasını ümit ediyorum.” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezeravcı'nın görev için orada bulunmasından kıvanç duyduklarını da söyledi. Erdoğan, "Bu görevle birlikte çocuklarımızın ve gençlerimizin uzaya olan merakları daha da artacak. Belki pek çok evladımız bu alana yönelecek, senin izinden gidecek." ifadesini kullandı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından bir sosyal medya paylaşımı yaptı.
“İnsanlı ilk uzay misyonumuzun Fergani, Ali Kuşçu, Cezeri gibi ilim yolcularının mirasını bir adım öteye taşıyacağına inanıyorum.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Alper Gezeravcı, Millî Uzay Programımız kapsamında gerçekleştirdiği bu kritik görevle çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimize ilham kaynağı olmuştur.” ifadelerini kullandı.
Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“8 ay süren yoğun bir hazırlık sürecinin ardından uzay yolculuğuna başlayan astronotumuz, istasyonda gerçekleştireceği bilimsel deneylere ilk günden itibaren başlamıştır.
Fizikten kimyaya, biyolojiden malzeme bilimine çok farklı alanlarda gerçekleştirilecek deneylerin başarıyla tamamlanmasını ümit ediyorum.
Bu görevle birlikte çocuklarımızın ve gençlerimizin uzaya olan meraklarının daha da artacağına inanıyorum.
Uzay alanında yaptığımız eşsiz yatırımlar inşallah uzun vadede ülkemize çok önemli getiriler sağlayacaktır.
Astronotumuz Alper Gezeravcı’nın görevini tamamlayıp inşallah yeryüzüne iftiharla taşıdığı ay yıldızlı bayrağımızla birlikte sağ salim dönmesini sabırsızlıkla bekliyoruz.”
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Recep Tayyip Erdoğan
- Uzay