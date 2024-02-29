Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vesayete karşı dimdik ayakta durduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Aydın mitinginde konuştu.

28 Şubat "postmodern darbe" değerlendirmesi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "28 Şubat postmodern darbesi, öncesi ve sonrasıyla ülkemiz demokrasi tarihinin utanç verici sayfalarından biridir." dedi.

Vesayete karşı da dimdik ayakta durduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu hadiselerin ülkemize olumsuz yansımalarını en alt düzelde tutmak için çok çalıştık. En büyük başarımız ülkemizi de demokrasi ve kalkınma rotasında tutmak olmuştur." diye konuştu.

BÜYÜME RAKAMLARI

Muhalefetin ekonomiye ilişkin eleştirilerine ise "2023 yılı büyüme rakamları iyi geldi. Türkiye ekonomisi, deprem ve diğer olumsuzluklara rağmen büyük bir başarıya imza attı. Ekonomimiz, üst üste 14 çeyrektir büyüme başarısı gösterdi." ifadelerini kullanan Erdoğan, AB ülkeleri arasında en çok büyüyen ülkenin Türkiye olduğunu açıkladı.

"O KARA GÜNLERİ UNUTMADIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Aydın, geçtiğimiz mayıs ayında yapılan seçimde yüzde 40 düzeyinde bir oyla yanımızda yer aldı. Bu oy oranuı aydın ile bizim aramızdaki gönül bağını ifade etmekten çok uzak. 31 Mart'ta Aydın'da büyükşehri ve ilçeleriyle müjdeli haberler bekliyoruz.

Aydın bize, 'Yeter söz milletindir' diyen Menderes'in emanetidir.



Ülkemizin darbeler zincirinin önemli halkalarından biri de dün 27. yılını geride bıraktığımız 28 Şubat postmodern darbesiydi. 28 Şubat postmodern darbesi, öncesi ve sonrasıyla ülkemiz demokrasi tarihinin utanç verici sayfalarından biridir.

Bu darbe girişiminin elebaşlarından birinin gerekirse ülkemizin nüfusunun birkaç milyon azalmasından ziyan gelmeyeceğini söylediği rivayet edilir. Dönemin cuntacıları, 28 Şubat'ın bin yıl süreceğini ilan etmişlerdi. Kılık kıyafetinden dolayı kadınların okuma ve çalışma hakkının gasp edildiği, sermayenin renklere bölünerek baskı altına alındığı, bazı medya organlarının darbe bülteni gibi yayınlar yaptığı, ne kadar değer varsa hepsinin çiğnendiğini o kara günleri unutmadık, unutmayacağız.

"YENİ YENİ ENGELLER ÇIKARDILAR"

İBB görevinden daha süremiz dolmadan darbecilere selam duran hukukçuların kararıyla ayrılmak zorunda kaldım. Partimizi kurup başbakanlık görevini üstlendikten sonra da sürekli darbeci zihniyetin ve onun emrindeki bürokratik oligarşinin emirleriyle boğuştum. Uyduruk gazete küpürleriyle partimizi kapatmaya kalktılar. Milletimizin desteğiyle bu badireleri aştıkça önümüze yeni yeni engeller çıkardılar.

Gezi olaylarıyla sokakları karıştırmaya çalıştılar. Milli iradeyi esir almaya cüret ettiler. 15 Temmuz darbe girişimiyle milletimize silah çektiler, kan döktüler. Sınırlarımıza yığdıkları teröristlere vatan topraklarına ve milletimize kast ettiler.

Vesayete karşı dimdik ayakta durduk.

"LAFLA DEĞİL, ÇALIŞARAK BÜYÜTMEYİ TAAHHÜT EDİYORUZ"

Bu hadiselerin ülkemize olumsuz yansımalarını en alt düzelde tutmak için çok çalıştık. En büyük başarımız ülkemizi de demokrasi ve kalkınma rotasında tutmak olmuştur.

Türkiye eski Türkiye değil. Milletiyle altyapısıyla siyasetiyle ordusuyla bölgesel ve küresel dengelerdeki stratejik konumuyla bambaşka bir Türkiye var. Bambaşka bir devlet var. Türkiye Yüzyılı'na kilitlenmiştir. Diz çöktürmek ayağına pranga vurmak öyle kolay değil. Türkiye'yi lafla değil, çalışarak büyütmeyi taahhüt ediyoruz. Hedefimiz Türkiye Yüzyılı'nın inşasını sürdürmektedir.

Dik duracağız, diklenmeyeceğiz.

Sıkıntılarımızı, ülkemizi demokrasi hazımsızlarının, kalkınma düşmanlarının eline teslim ederek değil daha çok mücadele vererek, alın teri dökerek çözeceğiz.

"21 YILDIR ESER VE HİZMET SİYASETİ YAPTIK"

Biz bu ülkede 21 yıldır eser ve hizmet siyaseti yaptık. Türkiye'nin asırlık ihmallerinbin ürünü tüm altyapı eksikleirni gidermek milletimizi hayalleiryle buluşturmak bize nasip oldu. Sadece somut projelerle kalmadık. Hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi konusunda da devrim mniteliğinde düzenlemeleri hayata geçirdik. Kimsenin inancına, meşrebini, kökenine, hayat tarzına bakmadık. Siz, birilerİnin yaptıkları eski Türkiye güzellemelerine sakın kulak asmayın.

Milletçe, Cumhuriyet tarihinin en demokratik dönemini son 21 yılda yaşadık. 2023 hedeflerini biz hayata geçirdik.

"BÜYÜME RAKAMLARI İYİ GELDİ"

2023 yılı büyüme rakamları iyi geldi. Türkiye ekonomisi, deprem ve diğer olumsuzluklara rağmen büyük bir başarıya imza attı. Ekonomimiz, üst üste 14 çeyrektir büyüme başarısı gösterdi. AB ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke olduk.

Gayri Safi Yurt İçi Hasılamız 1 trilyon 119 milyar dolarla ilk kez 1 trilyon dolar sınırının üzerine çıktı.