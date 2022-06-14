Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vizyonsuzlara kötü bir haberimiz daha var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Türksat 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni''ne konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uydunun hizmete alınmasıyla televizyon yayıncılığı ve haberleşme kapasitesinin artırılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı; uluslararası alanda ülke ismi olarak ''Turkey'' yerine ''Türkiye''nin kullanılmaya başlandığını da hatırlattı, THY uçaklarında da ''Türkiye Havayolları'' ifadesinin yer alacağını belirtti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Türksat 5B'nin uzay yolculuğu 19 Aralık 2021'de başladı. 'Uzay' deyince tek anladıkları gençliklerinde çocukluklarında seyrettikleri uzay filmleri olan vizyonsuzlara kötü bir haberimiz daha var.

''İMECE'Yİ 2023'ÜN OCAK AYINDA, TÜRKSAT 6A'YI DA 2023'ÜN ORTALARINDA UZAYA FIRLATIYORUZ''

Türk mühendislerince geliştirilen yerli ve milli gözetleme uydumuz İMECE'yi 2023'ün Ocak ayında, Türksat 6A'yı da 2023'ün ortalarında uzaya fırlatıyoruz. Uzaydaki uydu sayımız 10'a yükselecek. Başlattığımız dijital seferberlik ile yapay zekadan siber güvenliği kadar yenilikçi teknolojilerin tamamında ülkemizi öncü bir konuma taşıyoruz. Milli Uzay Programı ile ülkemizin tıpkı kara, deniz ve hava sahalarındaki menfaatleri gibi uzaydaki çıkarlarını da savunmak namus borcumuzdur.

''TURKISH AIRLINES DEĞİL TÜRKİYE HAVAYOLLARI YAZACAĞIZ''

Ülkemizi uluslararası alanda 'Turkey' olarak kullanılan ismini 'Türkiye'ye çevirerek sembolik bir adım attık. Artık 'Turkey' yok 'Türkiye' var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine 'Turkish Airlines' değil 'Türkiye Havayolları' yazacağız.

''FİBER ALTYAPIYI DA KISA SÜREDE TAMAMLAYACAĞIZ''

Fiber altyapının önündeki engelleri hızla kaldıracağız. Kırsala ve nüfus yoğunluğu düşük yerlere fiber altyapı götürecek ortak bir yapının kurulmasını destekleyeceğiz. Böylece ülkemizi 5G'ye hazır hale getirmiş olacağız. Fiber altyapıyı da kısa sürede tamamlayacağız.''