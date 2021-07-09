Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

''Aşılamada, 58 milyonu aşmış vaziyetteyiz. Uğur Şahin ve Özlem Türeci yakında misafirimiz olacak. Bir başka Diyarbakır inşa ediyoruz, çok çok güzelleştirilmiş bir Diyarbakır'ı inşa ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mızın burada önemli bir gayreti var. Şu anda Diyarbakır'da aşılamadaki bu isteksizliği ne yapıp yapıp gidereceğiz.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Tatil süreci 9-10 gün arasında dolaşıyor. Arkadaşlarımız çalışmalarını yürüyor. Millete seslenişte duyuracağım.