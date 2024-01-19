Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zulme uğrayanlar için dua ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süleymaniye Camii'ndeki Uluslararası Hadis Araştırma Merasiminde konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Filistin ve Gazze halkı başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında zulüm görenlere Allah yardımcı olsun diye dua ediyoruz.

Müslümanlar olarak dünya imtihanını alnımızın akıyla vermemiz Kuran'a ve sünnete sıkı sıkıya bağlanmakla mümkündür.

İbn Haldun Üniversitesi, hadis alanında gerçekten önemli çalışmalara imza atıyor. Hadis alanında 2 projeyi tamamladık, gururluyuz.



Toplam 48 ay süren titiz çalışmalar neticesinde ortaya 12 ciltlik bir külliyat çıktı. Bu çalışmaların başucu kaynaklarından biri olacağına inanıyorum. "