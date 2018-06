Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinginde, Sakarya'nın bugüne kadar hep yanlarında olduğunu, yola Sakarya ile çıktıklarını, bugüne kadar ne yaptılarsa Sakarya ile yaptıklarını söyledi.

Türkiye'yi ekonomide satın alma paritesine göre 18'incilikten 13'üncülüğe yükselttiklerini, milli geliri 236 milyar dolardan 851 milyar dolara çıkardıklarını anlatan Erdoğan, Türkiye'yi hep birlikte 5,7 büyüyen bir ülke haline getirdiklerini aktardı.



Erdoğan, IMF'ye borcun 2002 yılında 23,5 milyar dolar olduğunu, 2018'de bu borcun sıfırlandığını ifade ederek, "Kim yaptı bunu? Biz yaptık. Ekonomi diyorlar ya... Ey Bay Kemal, ey Muharrem siz bu işlerden anlamazsınız. Çırak bile olamadınız, çırak bile" dedi.



2002 yılında her AB vatandaşı ortalama 100 euro gelir elde ederken, Türkiye'deki vatandaşların 35 euro gelir elde ettiğini vurgulayan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:



"Geçtiğimiz yıl darbe girişimi başta olmak üzere yaşadığımız onca olumsuzluğa rağmen aylık ortalama 100 euro kazanan her AB vatandaşına karşılık bizimki ne oldu? Biz de 63 euro gelir elde eder hale geldik. Bire bir katladık. Türkiye, geçtiğimiz 10 yılda neredeyse 8 milyon ilave istihdamla, Avrupa ülkelerinin tamamı kadar yeni iş imkanı sağladı. Ekonomi diyorlar ya siz bakmayın kur üzerinden oynanan oyunlara. Bunlar Türkiye üzerinde oynanan manipülasyonlardır. İnşallah 24 Haziran'dan sonra bunlarla hesaplaşacağız. Yine yapsınlar manipülasyonlarını, göreceğiz. İnşallah bunlara çok ciddi bir manifestoyu 24 Haziran'dan sonra biz çekeceğiz."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ekonomisinin, bütçe açığından borçlanma oranına kadar tüm başlıklarda gelişmiş ülkelerden dahi çok ileri seviyede olduğunu anlatarak, "Bütçe açığında, kamu borç stokunda AB standartlarının yarısı kadar bir düzeydeyiz yani çok iyi bir durumdayız. İhracatımız derseniz, göreve geldiğimizde neydi biliyor musunuz, 2002'de 36 milyar dolar ihracatımız vardı. Şimdi ne oldu? Şimdi 162 milyar dolar oldu. 36 milyar dolar nire, 162 milyar dolar nire. Bay Muharrem anladın mı? Bay Kemal anladın mı? Siz buraları takip etmiyorsunuz ki hayal dahi edemezsiniz zaten. Biz çalışıyoruz, üretiyoruz" diye konuştu.



Merkez Bankası'nın döviz rezervinin eskiden 27,5 milyar dolar, şimdi ise 110 milyar dolar olduğunu ama bunu yeterli görmediğini dile getiren Erdoğan, "Çünkü biz 136 milyar dolara çıktık. Burada bir düşüşümüz var, Yeniden bunu çok daha ileri taşımamız lazım" dedi.



Tarım sektöründeki Gayri Safi Milli Hasıla'nın 37 milyar liradan 189 milyar liraya yükseldiğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:



"Dinleyin dinleyin, Bay Kemal burayı da iyi dinle. Sizin otomobile, motomobile kafanız basmaz. 2002 yılında 91 bin adet otomobil satılan Türkiye'de geçtiğimiz yıl 723 bin otomobil satıldı. 91 bin, 723 bin. Buzdolabı satışı neydi biliyor musunuz? 1 milyon 88 bin. Nereye çıktı biliyor musunuz? 3 milyon 107 bine yükseldi. Demek ki fakir fukara, garip gureba değil. Yani her eve eğer buzdolabı giriyorsa elhamdülillah demek ki bir refah seviyesi var. Eğer otomobiller giriyorsa bir refah seviyesi var. Çamaşır makinesi 824 binden 2,5 milyona yükseldi. Bulaşık makinesi satışı 282 binden 1 milyon 804 bine, fırın satışı 339 binden 1 milyon 122 bine çıktı. Bunlar neyi gösteriyor Bay Kemal? Muharrem Efendi bunlar neyi gösteriyor? Anlamıyor bunlar. Bula bula birbirlerini buldular, al birini vur öbürüne."



Bütün bu başarılarda Türkiye'nin 80 vilayetiyle birlikte Sakarya'nın büyük katkısı olduğunu dile getiren Erdoğan, gelecek dönemde de yine Sakarya ile hedeflerine ulaşacaklarını söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara "24 Haziran'da güçlü Meclis için cumhurbaşkanlığında şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? " diye sordu.

Erdoğan, Türkiye büyüdükçe tüm şehirlerin hakkına düşen payı aldığını, son 6 altı yılda kente 21 katrilyon liralık yatırım yaptıklarını söyledi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin bunları bilemeyeceğini ifade eden Erdoğan, "Onlara sorsan çiftçiye bir şey vermedi" diye konuştu.



Eğitimde 2 bin 886 yeni derslik inşa ettiklerinini, yüksek öğrenimde 9 bin 438 kişilik yurt yapıldığını, Sakarya'ya ikinci bir üniversiteyi de kazandıracaklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:



"Şimdi Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ni hayata geçiriyoruz. Sakarya'ya yeni ve çok modern bir stat yaptık. Geçtiğimiz yıl hizmete açtığımız 28 bin seyirci kapasiteli stadyumumuz şehrimize yakışan bir eser oldu. Sağlıkta 17'si hastane olmak üzere toplam 45 sağlık tesisini Sakarya'ya kazandırdık. Bunlar arasında 400 yataklı Adapazarı Bölge Hastanesi ile 250'şer yataklı Yenikent Devlet Hastanesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi de yer alıyor. 200 yataklı Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'yle 8 sağlık tesisimizin şu anda inşası sürüyor. Yapıyoruz. Eğitimde yapıyoruz, sağlıkta, yapıyoruz. Adalette, emniyette, ulaşımda, turizmde yapıyoruz da yapıyoruz. Her gün 6-7 kişinin teşhis ve tedavisi için şehir dışına sevk ediliyor olması, tüm bunlara rağmen Sakarya'nın sağlık alanında hala eksikleri olduğunu gösteriyor. Bunun için şehir hastaneleri projemizde Sakarya'yı da unutmadık. 1000 yataklı Sakarya Şehir Hastanemizin proje çalışmaları bitmek üzere. İnşallah en kısa sürede onun da ihalesini yapıyoruz."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ kanalıyla şehirde son 16 yılda 7 bin 362 konut projesini hayata geçirdikleri belirterek, Sakarya'da eski stadın yerine Millet Bahçesi yapılacağını söyledi.



TOKİ'nin oranın satışıyla ilgili bir akit yaptığını ifade eden Erdoğan, TOKİ ile görüştüğünü, satın alan kişiyle de gerek belediye başkanının gerekse TOKİ'nin görüşmeleri yaptığını, kendisine farklı bir alandan yer verileceğini, böylece eski stadın yerinin Millet Bahçesi olacağını anlattı.



Erdoğan, "Alacaksınız çoluğunuzu, çocuğunuzu yanınıza hep beraber gidin orada çimlerin üzerinde yuvarlanın. İngiltere'nin Hyde Park'ı varsa bizim de Sakarya'da Millet Bahçemiz var. Yalnız buradan Sayın Başkan'a sesleniyorum, hemen proje çalışmalarının bir an önce başlaması lazım. Ama beton ağırlıklı değil, yeşil ağırlıklı, çınar ağırlıklı. Muhteşem bir proje süratle hemen başlatacağız" dedi.



"BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ YAKINDA FAALİYETE GEÇECEK"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'ya getirilen önemli hizmetlerden birinin de Bölge Adliye Mahkemesi olduğunu dile getirerek, buranın da çok yakında faaliyete geçirileceğini anlattı.



Sakarya'ya 2002'ye kadar 133 kilometre bölünmüş yol yapıldığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:



"Biz buna 268 kilometre daha ekledik. Düşünebiliyor musunuz? 79 senede ne yapılmış, biz 16 senede ne yapmışız. Toplamda maliyeti 6,5 katrilyon lira olan 11 yol projemizin yapımı da devam ediyor. Bunların tamamı da inşallah iki yıla kadar bitiyor. Çünkü biz hizmette sınır tanımıyoruz. Yapılan yollar arasında bir kısmı Sakarya sınırları içinde olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy-Akyazı kesimi de yer alıyor. Yap-işlet-devret modeliyle. Anlamazlar bunlar. Muharrem falan bu işlerden anlamaz. 'Ne işim var benim bunlarla' diyor. Bir tanesi çıkmış 'Ben yatırım, matırım anlamam bunların hepsini durduracağım.' diyor. Öbürü çıkmış, 'Ben Kanal İstanbul anlamam, durdururum.' diyor. Peki kardeşim sen Osmangazi Tüneli'ni mi yıkacaksın? Madem hep yakacaksınız. Yavuz Sultan Köprüsü'nü mü yıkacaksınız? Bütün bu yatırımları durduracak mısınız? Bunlara kalsa durduracaklar. Niye? Bunların hayatında yapmak yok. Bunların hayatında yıkmak var. Bunların dedeleri de böyleydi. Bu CHP zihniyeti budur. Bu CHP zihniyetinin dikili ağacı yoktur. Ben BOT (build-operating-transfer) diyorum. O, BOT nedir, diyor. Öğrenecek ama öğrenene kadar da zaten kampanya bitecek. Yap-işlet-devret modeliyle yapımı devam eden otoyolun tamamı inşallah 2020 hizmete açılacak."



"SAVUNMA SANAYİNİN ÜRÜNLERİ YAPILACAK"



Erdoğan, bir diğer önemli projenin de Karadeniz sahil yolunun 60 kilometrelik kısmını kapsayan Kaynarca-Karasu-Kocaali bölünmüş yolu olduğunu ifade ederek, Karasu'da dev bir yatırım daha olduğunu, BMC'nin tesislerini Karasu'ya taşıyacağını, otobüs üretiminden bütün zırhlı taşıyıcılara, savunma sanayinin ürünlerine kadar yapılacağını kaydetti.



Bu yatırımın ilçeye istihdam da sağlayacağını dile getiren Erdoğan, "Ben size müjde veriyorum. Ama onlar yapmıyor ki. Onlar sadece gelsin Erdoğan'a çaksın. Erdoğan'a çaksanız bir şey yapamazsınız. Siz vurdukça biz güçleniriz" dedi.



Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu ile bağlantılı yol projesinin 25 yıllık hikayesi olduğunu, bu güzergahla ülkenin en önemli sanayi bölgelerinden biri haline gelen Karasu Limanı'nın Sakarya, Zonguldak, Kocaeli'ne ve dolayısıyla İstanbul, Ankara ve tüm Türkiye'ye entegre edileceğini, projenin tamamının 2020'de hizmete almayı planladıklarını kaydetti.



Sakarya Çevreyolu Projesi'nin de yakında ihalesinin gerçekleştirilerek yapımına başlanacağını dile getiren Erdoğan, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın sadece iki ilin değil aynı zamanda Sakarya'nın da projesi olduğunu, kenti hızlı trenle tanıştırdıklarını, hızlı tren fabrikasını kurmanın da kendilerine nasip olduğunu söyledi.



Erdoğan, her türlü hızlı tren setleri ve modern metro araçlarının Sakarya'da üretildiğini dile getirerek, Gebze, Sabiha Gökçen ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Yeni Havalimanı, Halkalı Hızlı Tren Projesi'nin kent için çok önemli olduğunu anlattı.



Yatırım bedeli 8,3 milyar lira olan hızlı tren hattının İpek Demiryolu güzergahının Türkiye'den geçen bölümünün Avrupa bağlantısını oluşturan en önemli halkalardan biri olacağını belirten Erdoğan, bu projenin Gebze-İstanbul Yeni Havalimanı hattının ihalesine de bir kaç ay içinde çıkılacağını, Halkalı'ya kadar olan ikinci kesiminin de projelendirme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adapazarı'nı Karasu Limanı'na ve sanayi tesislerine bağlayacak demiryolu projesinin yapımının devam ettiğini anlatarak, maliyeti 900 milyon lira olan bu projenin alt ve üst yapı imalatları dahil tümünün 2021 yılı içinde tamamlanacağını söyledi.



Erdoğan, Sakarya için yapmayı planladıkları bir diğer demiryolu hattının ise Adapazarı-Karasu- Akçakoca-Ereğli-Bartın Demiryolu Projesi olduğuna dikkati çekerek, Adapazarı Karasu Limanı Demiryolu Projesi'nin devamı olarak tasarladıkları hattın etüt projelerinin tamamlandığını ifade etti.



Son 16 yılda 126 bin Sakaryalı'nın İş-Kur aracılığıyla işe yerleştirildiğini belirten Erdoğan, bir üretim şehri olan Sakarya'ya verdikleri 1,3 milyar lira tutarındaki teşviklerden 474 bin sigortalı ve işverenin yararlandığını kaydetti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 16 yılda inşa ettikleri sulama tesisleri ile 29 bin dekar araziyi sulamaya açtıklarını anlatarak, yapım çalışmaları devam eden 9 sulama tesisi ile 46 bin dekar araziyi daha sulamaya açacaklarını söyledi.



"SAKARYA'YA 1,5 KATRİLYONLUK TARIMSAL DESTEK"



Sakarya'nın hasretle beklediği ve şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayacak Ballıkaya Barajı'nın inşasında yüzde 70'lere geldiklerini aktaran Erdoğan, bu projeyi de gelecek yıl hizmete alacaklarını belirtti.



Erdoğan, böylece 24 yerleşim yerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayacaklarını belirterek, "Sakarya'ya toplam yaklaşık 1,5 katrilyon milyar lira tarımsal destek verdik. Kime? Çifçiye. Kime? hayvancılıkla uğraşanlara. Gördüğünüz gibi hizmetler say say bitmiyor" dedi.



"Sakarya, 24 Haziran'da tercihini bir kez daha hizmet siyasetinden yana kulanıyor muyuz?" ifadesini kullanan Erdoğan, "Vakit birlik vakti, vakit Sakarya vakti, vakit Türkiye vakti diyerek Cumburbaşkanlığında şahsıma, milletvekiliğinde AK Parti'ye mührü basıyor muyuz? Hanımlar, 24 Haziran'a kadar gece gündüz çalışıyor muyuz? Gençler, 24 Haziran'a kadar liseli, üniversiteli, tüm gençlerimize AK Parti'yi, hizmetlerimizi anlatıyor muyuz?" diye sordu.



Vatandaların "evet" diye yanıt vermesi üzerine Erdoğan, "Rabbim hepinizden razı olsun" dedi.



"DEMİRTAŞ'A MI TAKACAKSIN O APOLETLERİ?"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu seçimde Türkiye'nin sadece bir Cumhurbaşkanı ve 600 milletvekilini seçmeyeceğini, aynı zamanda bu seçimde Türkiye'nin bir yönetim sitemine de Bismillah diyeceğini anlatarak, şunları kaydetti:



"Sakarya'nın da yüzde 68 evet oyu ile kabul ettiği anayasa değişikliği ile getirdiğimiz yeni sistem, seçimlerin ardından hayata geçiyor. Yeni sistemde tüm sorumluluğu Cumhurbaşkanı üstleniyor ve hükümeti de kendisi kuruyor. Fakat Cumhurbaşkanı adaylarından bazıları bu değişimi yanlış anlamış. Türkiye'ye Cumhurbaşkanı değil, bazıları kral olacaklarını sanıyorlar. Ali kıran baş kesen, böyle kesildiler. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'gel bakalım Muharrem' diyerek Cumhuriyet Halk Partisi'ne Cumhurbaşkanı adayı yaptığı kişinin Afrin operasyonun komutanı Metin Temel paşa ile ilgili hadsizliğini duydunuz değil mi? Meydan meydan gezip 'bu paşanın apoletlerini sökeceğim' diyor. Sen kimsin ya, sen nesin ya, sen bu ülkenin bir hukuk devleti olduğunu hala öğrenemedin mi? Sana o apoletleri söktürmezler. Ha sen apoletmi sökeceksin, gidip de kendisini ziyaret ettiğin Selahattin Demirtaş'a mı takacaksın o apoletleri? Hale bak, benim 53 tane vatandaşımı, Kürt kardeşimin ölümüne neden olan kişi, bu ülkede Cumhurbaşkanı adayı. Bu Muharrem efendi de gidip onu ziyaret ediyor. Bir diğeri, ziyaret etmek lazım diyor."



"KÜRT KARDEŞLERİM BU OYUNU BOZACAK"



"Teröristten Cumhurbaşkanı olmaz" ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Onun için diyorum ki değerli kardeşlerime bugün Sakarya'dan tüm Türkiye'ye sesleniyorum, benim Kürt kardeşlerim bu oyunu bozacak. 53 Kürt kardeşimin ölümüne neden olan bu kişinin, şu anda Cumhurbaşkanı adayı olması, onun saflığına delil değildir. Onu ziyaret edenler de özgürlük adına bunu yapmıyor, güya oradan oy devşiririm zannediyor. Devşiremeyeceksin, benim halkım böyle bir teröristi, gidip türbe ziyareti gibi ziyaret eden bir kişiye 24 Haziran'da dersini verecektir" diye konuştu.



Erdoğan, cumhurbaşkanı adaylarından birinin de Demirtaş için, "Çıkması lazım, Cumhurbaşkanı adayı şu anda cezaevinde nasıl durur" dediğini aktararak, "Hale bak ya" dedi.



"Neymiş biz de 15 Temmuz'da 150 tane generalin apoletini sökmüşüz" diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



Her şeyden önce 15 Temmuz'da kendi milletine silah çeken, masumların kanını döken o alçaklar, üniforma giymiş birer FETÖ teröristiydi. Onlarla onu birbirine karıştırma Metin Temel Paamız ise o teröristlerle Afrin'de göğüs göğüse mücadele eden bir paşamız. Ne olmuş, Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu'nun Malatya'da iftarına gidiyoruz, o iftarda o da protokolde. Ya zaten orada Metin Temel Paşa o protokolün mensuplarından. Beni alkışlamış, ya ben başkomutanım. Ben anayasaya göre başkomutanım, ey Muharrem sen kendini ne zannediyorsun ya daha dur bakalım daha sen çırak bile değilsin dur bakalım. ama Tayyip Erdoğan şu anda anayasaya göre zaten başkomutan ve Temel Paşa da orada protokoldeki yerini almış iftarını beraber yapmışız ve konuşmamada da alakışlanması gerken yerde de alkışlamış niye rahatsız oluyorsun."



Cumhurbaşkanının kimsenin apoletlerini sökmek gibi bir yetkisinin olmadığını vurgulayan Erdoğan, "Yargı yapar bu işi yargı. 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren hain örgütün mensuplarını hukukua göre yargı cezalandırmıştır" dedi.

Erdoğan, Muharrem İnce'nin ayaklarının daha adayken yerden kesildiğini, gözünün kimseyi görmediğini, kamu görevlilerini işten atmakla tehdit ettiğini anlattı.

İNCE'YE PROMPTER YANITI



"Hatta insanları, bakıyorsun kürsüye çıkarken ite kaka. Ne yapıyorsun? Korumaları selfie yapan bir genci sahneden atıyor" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:



"Ülkemizi temsil görevimiz sebebiyle mecburen alınan güvenlik önlemleri yüzünden tek bir vatandaşımızın dahi incinmesine rıza göstermiyoruz. Ama bunun bir de biliyorsunuz sosyal medyası var. Geçen gün öyle diyor. Prompter'ı unutmuşum. Duydunuz mu? Ben prompter'ı falan unutmadım. Prompter'ın dersini veririm sana Bay Kemal, Bay Muharrem. Ben prompter'ı falan unutmadım. Kanaat önderleriyle yaptığımız iftarda yanımdaki hoca efendi akşam namazını kılmak için çıktı. Ben konuşmamı yaparken o dönüyordu. Korumalar önünü kestiler, onu tekrar sandalyesine göndermediler. Bu beni rahatsız etti. Rahatsız edince koruma müdürümü çağırdım. Dedim 'bak şurada hoca efendinin önünü kestiler, onu tekrar yerine döndürmediler' dedim. Bu benim ilim ehline gösterdiğim saygımdır Bay Kemal, Bay Muharrem. Öyle sosyal medyadan saldırmakla netice alamazsınız. Bunların her işi böyle. İftirayı, yalanı, çarpıtmayı hakareti siyaset yapmak sanıyorlar. Şimdiden böylesine zıvanadan çıkanların Allah göstermesin ülkenin başına geçme imkanı bulsalar neler yapacaklarını tahmin bile edemiyoruz."



2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel'e yapılan eleştirilerin ve saldırıların amacının farklı olduğu dile getiren Erdoğan, "Metin Temel Paşa'mıza saldırılarının asıl sebebinin terörle mücadelede gösterdiği kahramanlıklar olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Bunların esas kuyruk acısı bundan kaynaklanıyor. Biliyorsunuz ordumuzu Afrin'e göndermek istemiyordu Bay Kemal. Bunlar istemiyordu. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin'i ele geçirmesi belli ki sadece PKK'nın, sadece bu örgütün güdümündeki partinin ve onun cezaevindeki liderinin değil, bunların da içine oturmuş" ifadelerini kullandı.



"İNCE, İLK İŞ OLARAK CEZAEVİNDE BÖLÜCÜ ÖRGÜTÜN KUKLASI OLAN KİŞİYİ ZİYARET ETTİ"



CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce'nin ilk iş olarak cezaevinde bölücü örgütün kuklası olan kişiyi ziyaret ettiğini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:



"Deli saçması bir bahaneyle Afrin harekatının komutanını hedef almalarının asıl sebebi işte bu. Ey Kılıçdaroğlu, ey Muharrem İnce sizin de ziyaretine gittiğiniz, elinde 53 vatandaşımızın kanı bulunan o kişinin de daha çok içine oturtacağız. Allah'ın izniyle, Suriye ve Irak'ta silahını ülkemize doğrultmuş tek bir terörist bırakmayana kadar bu mücadeleye devam edeceğiz. Yanındakilerden, elinden tutup Meclis'e taşıdıklarından kaç tanesinin FETÖ'den hapse girdiğini sayamadığımız CHP Genel Başkanı'na Sakarya'dan öyle bir ses verin ki kulakları çınlasın, yüreği daralsın."



Sakarya'nın, 24 Haziran'da bu terörist yoldaşlarına bir kez daha derslerini vereceğini ifade eden Erdoğan, "Vakit birlik vakti mi? Vakit Sakarya vakti mi? Vakit Türkiye vakti diyor muyuz? Biz seçimlerde ne kadar çok adayla yarışırsak o kadar memnun oluyoruz. Onun için durmayacağız. Bütün yakınlarımıza, bütün dostlarımıza ulaşacağız. Muhakkak sandıklara gideceğiz" dedi.