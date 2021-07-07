Cumhurbaşkanı Erdoğan: 258 bin konut için kolları sıvadık

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Ankara, Sincan Saraycık TOKİ Konutları'nda "TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni"ne katıldı.

Burada konuşma yapan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Tüm bu eserlerin ülkemiz için, milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Tüm vatandaşlarımızın huzurla, günvenle, esenlikle evlerinde oturmalarını temenni ediyorum.

Şu eserlerimize bakıyorum, mimarından işçisine hepsinden Allah razı olsun. Ortaya muhteşem eserler çıktı.

Köyden şehre göçün yoğunlaştığı 1950'den sonra ülkemiz adeta çirkin bir yapılaşmanın esiri olmuştur.

"81 İLE ÇAĞ ATLATTIK"

Ankara'da toplu konut olarak bütün güzel eserleri biz yaptık, yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Altyapı ve ulaşımda İstanbul'dan başlayarak 81 ile çağ atlattık.

Bugüne kadar TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 100 bin konut ve iş yeri ile stadyum, hastane, okul, yurt, spor salonu gibi 24 binin üzerinde tesisi ülkemize kazandırdık.

"258 BİN KONUT İÇİN KOLLARI SIVADIK"

Yaklaşık 200 milyar liralık yatırımla her kesimden insanımızı ev sahibi yaptık. Halen 76 bin sosyal konutun inşaasına devam ediyoruz. Kentsel dönüşüm amacıyla 61 ilde yürütülen 122 projede yatırım maliyeti 30 milyar lira olan 258 bin konut için kolları sıvadık.

İzmir'de yapmakta olduğumuz beş bin konutun teslimlerini de yakında başlatıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında devlete ait alanları, rant kaygısı gütmeksizin vatandaşımızın emrine veriyoruz.

Biz sadece dört duvar yapmıyoruz, biz insanımıza huzurla yaşayacağı bir yuva kazandırıyoruz. Milletimizin her şeyin en iyisine layık olduğuna yürekten inanıyoruz.

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