Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Mayıs ile birlikte yeni kapılar açılacak

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas'ta halk buluşması programında konuştu.

Sivaslıların coşkulu karşılamasına teşekkür eden Erdoğan, emniyetten aldığı sayıya göre mitinge, yol boyu olanlarla beraber 100 bin kişinin katıldığını söyledi.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın açılışı için Sivas'a 26 Nisan'da gelmeyi planladığını, ancak o günlerde geçirdiği bir sağlık sorunu nedeniyle bunu yapamadıklarını belirten Erdoğan, "Biz de madem bizzat orada olamıyoruz, bari müjdelerimizle Sivaslı kardeşlerimizin yanında yer alalım dedik. Sizlerin bu gururunu paylaşmak için Hızlı Tren Hattımızı bir ay boyunca ücretsiz yaptık." dedi.

Muhalefete eleştirilerde bulunan Erdoğan, "CHP genel başkanı, kaset kumpasıyla 'Gandi Kemal' olarak başladığı siyasi yolculuğunu, 'Nazi Kemal' olarak bitirecektir. Bu densizliklerin hepsi kaybedeceklerini anladıkları için son çırpınışlarıdır." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



Havası sert insanı mert olan Sivasımızı yürekten selamlıyorum. Maşallah ne bu coşku? Rakamı istedim. Ne kadar dedim. Evet şu anda Emniyet rakamını sizlere açıklıyorum; yol boyu olanlarla beraber 100 bin. Siyasette ben Sivas'ta böyle bir muhteşem coşkuyu yaşamamıştım. Bugün bir başkasınız. Biliyorum ki Pazar gününe hazırlık yapıyorsunuz. Sandıkları patlatmaya var mısınız? Bunu halledeceksiniz anlıyorum. Zaten Cumhur İttifakı beşin dördünü aldı. Keşke diğerini de alsaydınız. Beşte beş yapabilirdiniz. Ama önemli değil, önemli olan Pazar. Biz sizinle pazara değil mezara gidiyoruz. Bizleri 4 yıllık hasretin ardından kucaklaştıran Rabbime hamdolsun.

"HIZLI TREN HATTI KARS'A KADAR UZAYACAK"

Hızlı tren hattımızı 1 ay boyunca ücretsiz yaptık. Sivaslı kardeşlerimiz artık hızlı trenle Ankara'ya 2 saatte gidiyor. Hızlı trenin rahatlığını diğer illerimize de götüreceğiz. Bu hattı Kars'a kadar uzatacağız.

Demir ipek yolu olarak ifade edilen bu hatla bölgemizde dünya çapında öneme sahip stratejik bir soluk borusu açacağız. Tüm bunları CHP Genel Başkanı gibi can Azerbaycan'ı devre dışı bırakarak değil; Azerbaycanlı kardeşlerimizle omuz omuza yapacağız. Nasıl Karabağ'ı birlikte özgürleştirdiysek, Türkiye'yi doğu batı arasında bir enerji merkezi yaptıysak. Azerbaycanlı kardeşlerimizle ulaşım, altyapımızı da geliştireceğiz. İ

"SİNAN BEY'İN KARARI HAYIRLI OLSUN"

Dün Türk Cumhuriyetleriyle işbirliğinin geliştirilmesini savunan Sinan Oğan Bey'in, ikinci turda şahsımızı desteklemesi bunun son örneğidir. Terörle mücadelemizi yakında bilen Sinan Bey'in kararı hayırlı olsun.

"SİVAS BİR KEZ DAHA YAKIŞANI YAPTI"

14 Mayıs seçimlerinde Sivas bir kez daha yakışanı yaptı. Vekillikte yüzde 72 oy oranıyla tercihinin Cumhur İttifakı olduğunu ortaya koydu. Her birinize, sevginiz ve desteğiniz için teşekkür ediyorum. Bize oy versin vermesin, tüm Sivaslılara şükranlarımı sunuyorum.

Gönlümüz tüm seçmenlerin tercihlerine mazhar olmayı ister. Seçmene cahil demenin kitabımızda yeri yok.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ

Depremzedelere hakaret edenlerin insanlıkla alakası olmaz.

CHP genel başkanı, kaset kumpasıyla 'Gandi Kemal' olarak başladığı siyasi yolculuğunu, 'Nazi Kemal' olarak bitirecektir. Bu densizliklerin hepsi kaybedeceklerini anladıkları için son çırpınışlarıdır.

"28 MAYIS'LA ÜLKEMİZİN ÖNÜNDE YENİ KAPILAR AÇILACAK"

28 Mayıs ile birlikte ülkemizin önünde inşallah yepyeni kapılar açılacak. Dünyada tüm ülkelerle irtibatlarımızı en güzel şekilde götürdük, götürüyoruz. Ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine de biz ulaştıracağız.

Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Ülkemizi son 40 yıldır başına musallatedilen terör belasından kurtaracağız.

TOKİ 6 Şubat depremlerinden alnının akıyla çıktı.Ülkemizin hiçbir yerinde depreme dayanıksız bina bırakmayacağız. Ülke genelinde 6 milyon konutu dönüştüreceğiz.

Seçimden sonra anayasa değişikliği konusunda aile ile ilgili adımı kararlı bir şekilde atacağız.