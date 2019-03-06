Veteriner hekimlerden, son dönemde ünlülerin giyimleri ve fiyatlarıyla haber olan kürklerin, hayvan haklarına aykırı olduğu açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere tüm siyasilere 'yasaklayın' mektubu gönderilirken, Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'e konuştu. Tanrıverdi özetle şunları söyledi:

"Pahalı kürk haberleri çok üzücü... Canlı canlı hayvanın derisini, tüyünü yüzmek suçtur. Moda uğruna yapılıyor bu... En modern kıyafetleri üretebiliyoruz. Artık hayvanın derisini yüzüp ondan elbise yapmanın bir anlamı kalmadı... Kürk yapımı yasaklansın. Hayvanların canlı canlı katledilmesini önleyelim... Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bo konuda duyarlılık göstereceğine inanıyoruz"