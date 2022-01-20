Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız Putin ile Zelenski'yi bir araya getirebilmek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele ile ortak basın toplantısı düzenledi. İki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı.



Erdoğan buradaki açıklamasında, "El Salvador'la ticaret hacmini ilk etapta 100 milyon dolara, önümüzdeki beş yıllık sürede 500 milyon dolara çıkaralım istiyoruz" dedi.

El Salvador Devlet Başkanı Bukele ise "Türkiye'nin büyümesinin bir parçası olmak istiyoruz" sözlerini kullandı.

"GELİŞMELERİ DOĞRU BULMUYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna geirilimine ilişkin soruları yanıtladı.

Erdoğan, "Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz. Amacımız Putin ile Zelenski'yi bir araya getirebilmek. Temennimiz yüz yüze bir görüşme yapmalarını temin etmek. Önümüzdeki ayın başlarında Ukrayna ziyaretim var, Putinle'de görüşeceğim. Bölgede istiyoruz ki barış egemen olsun. Bunun dışında farklı olumsuz gelişmeler gerçekleşmesin. Bölgede bir savaş atmosferi olmasını istemiyoruz. Gerginlik kimsenin yararına değil." diye konuştu.

6 ANLAŞMA İMZALANDI



Erdoğan ve Bukele'nin huzurunda iki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı.



Bu kapsamda, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile El Salvador Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması", "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile El Salvador Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Savunma Sanayii İşbirliği Alanında Niyet Mektubu", "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi ile El Salvador Cumhuriyeti Diplomatik Eğitim İçin Uzmanlaşmış Yükseköğretim Enstitüsü Arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı", "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile El Salvador Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Protokol Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası", "El Salvador Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi Arasında Deniz Hukuku Alanında İşbirliği Protokolü" ve "Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı ile El Salvador Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mutabakat Zaptı" Türk tarafından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş, El Salvador tarafından ise Dışişleri Bakanı Alexandra Hill tarafından imza altına alındı.