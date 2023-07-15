Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz açıklaması

Son dakika haberi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Stadı'ndaki 15 Temmuz anmasında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"Vatanımızın bekası için gözünü kırpmadan şehadete koşan tüm yiğitleri buradan minnetle anıyorum. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararlılığıyla kurtardığı o gecede kimin nerede durduğunu not ettik. Eğer 15 Temmuz'u unutursak masumların hakkını çiğnemiş oluruz. Değil 7, 70 yıl da geçse unutmayacağız, unutturmayacağız.

Milli iradenin tankla, topla, tüfekle, sivillere bomba yağtıran uçaklarla teslim alınamayacağını ilan ettik. Gayesi, vicdanı, sevinmesi, acısı bir olan aziz milletimiz tek cephe olarak hainlere canı pahasına dur demiştir. Türkiye'yi işgal girişimden kurtaran bu cephe var oldukça kimse milletimizin iradesine zincir vuramaz. 15 Temmuz öncelikle bize ve hükümetimize karşı yapıldı ancak 15 Temmuz'un asıl muhatabı milletti.

Benim milletim kadınıyla, erkeğiyle tankların altına yattı ve orada direndi, köprümüz işgal edilemedi. 15 Temmuz direnişiyle tüm bu kirli senaryoları yırtıp attık. Mandaya boyun eğmeyeceğiz, devletimizi parçalattırmayacağız, Türkiye'yi işgal ettirmeyeceğiz, ezanlarımızı susturmayacağız, bayrağımızı indirtmeyeceğiz dedik.

FETÖ'cü alçaklara teslim olmadık. Açık söylüyorum, 15 Temmuz ruhunu anlamayanlar Çanakkale'yi, Sakarya'yı, Dumlupınar'ı anlayamaz.

15 Temmuz'u lekelemeye kimsenin gücü yetmeyecektir. 15 Temmuz'un sulandırılmasına izin vermeyeceğiz.

Son 21 yılda her alanda tarihi nitelikte reformlar yaptık. Sayısız esere imza attık. Demokrasimizin üzerindeki vesayet gölgesini biz kaldırdık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilk defa sandık aracılığıyla yönetim sistemimizi değiştirme başarısını gösterdik. Türkiye'yi siyasi istikrarsızlık girdabından kurtarmış olduk.

Ülkemiz ayağına vurulan prangaları söküp attıkça, hakkını daha dirayetli aramaya başladı. Ordumuz, emniyet teşkilatımız FETÖ'cü hainlerden temizlendikçe asli görevlerini daha iyi yapar hale geldi. Terörle mücadelemiz çok daha güçlü bir şekilde devam ediyor.

Birileri de Kandil'den destek arıyor. Ne diyor, "Biz Bay Bay Kemal'in yanındayız" diyor. Millet senin yanında olmadıktan sonra avucunu yalarsın. Biz milletimizle yürüyoruz, onlar Kandil'le yürüyor. Aramızdaki fark bu.

Dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren fitne yuvalarının kapatılmasını sağladık. Firari durumdaki yüzden fazla örgüt mensubunun yargılanmak üzere ülkemize iadesini gerçekleştirdik. Dost ve kardeş ülkeler başta olmak üzere bu örgütün gerçek yüzünü fark edip tedbir alanların sayısı günden güne artıyor."

ERDOĞAN'DAN SOSYAL MEDYADA 15 TEMMUZ MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Twitter hesabından da bir paylaşım yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz’da devletine, milletine, istiklaline, iradesine sahip çıkarken şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, Gazilikle şereflenen, darbecilere geçit vermeyen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günümüz mübarek olsun."